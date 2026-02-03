ETV Bharat / state

SI Bharti 2021: तीन अभ्यर्थियों की जगह दी डमी परीक्षा, 50 हजार रुपए का इनामी गिरफ्तार

जयपुर : राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के किए राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने तीन अभ्यर्थियों की जगह लिखित परीक्षा दी. उसने जिन तीन अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी. उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि यह आरोपी करीब दो साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 50 हजार रुपए का ईनाम रखा है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि करीब दो साल से फरार चल रहे अशोक कुमार को एसओजी ने फलौदी पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया है. उसे कोर्ट में पेश कर 5 फरवरी तक रिमांड पर लिया है.

लगातार तीन दिन दी अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षा : एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि अशोक कुमार (31) ने एसआई भर्ती में तीनों दिन तीन अलग-अलग अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी. वह फलौदी के मटोल पाट गांव का रहने वाला है. उसने डमी अभ्यर्थी के रूप में 13, 14 और 15 सितंबर को अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी. उसने जिन तीन अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी. उनका चयन हो गया. इस मामले में अशोक कुमार 2024 से फरार चल रहा है.

इसे भी पढ़ें: जेईएन भर्ती : लीक पेपर पढ़ बना JEN, सहायक अभियंता के पद पर प्रमोशन, अब SOG ने दबोचा