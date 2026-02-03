ETV Bharat / state

SI Bharti 2021: तीन अभ्यर्थियों की जगह दी डमी परीक्षा, 50 हजार रुपए का इनामी गिरफ्तार

एसओजी ने कोर्ट में पेश कर लिया 5 फरवरी तक रिमांड पर, तीनों अभ्यर्थियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी एसओजी.

आरोपी अशोक कुमार
आरोपी अशोक कुमार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 7:55 AM IST

जयपुर : राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के किए राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने तीन अभ्यर्थियों की जगह लिखित परीक्षा दी. उसने जिन तीन अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी. उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि यह आरोपी करीब दो साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 50 हजार रुपए का ईनाम रखा है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि करीब दो साल से फरार चल रहे अशोक कुमार को एसओजी ने फलौदी पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया है. उसे कोर्ट में पेश कर 5 फरवरी तक रिमांड पर लिया है.

लगातार तीन दिन दी अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षा : एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि अशोक कुमार (31) ने एसआई भर्ती में तीनों दिन तीन अलग-अलग अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी. वह फलौदी के मटोल पाट गांव का रहने वाला है. उसने डमी अभ्यर्थी के रूप में 13, 14 और 15 सितंबर को अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी. उसने जिन तीन अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी. उनका चयन हो गया. इस मामले में अशोक कुमार 2024 से फरार चल रहा है.

तीनों अभ्यर्थियों का हुआ चयन, पकड़े गए : उन्होंने बताया, आरोपी अशोक कुमार ने 13 सितंबर, 2021 को श्याम प्रताप सिंह की जगह, 14 सितंबर, 2021 को श्रवण कुमार गोदारा के स्थान पर और 15 सितंबर को मदनलाल की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी. इन तीनों का एसआई भर्ती में चयन हो गया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में श्याम प्रताप सिंह, श्रवण कुमार गोदारा और मदनलाल को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है. उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है.

अब तक 139 आरोपी गिरफ्तार : एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती में धांधली और पेपर लीक के मामले में अब तक 63 ट्रेनी एसआई, छह चयनित एसआई सहित कुल 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एसओजी इस मामले की गहन और लगातार जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संगठित परीक्षा घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

