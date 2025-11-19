ETV Bharat / state

एसआई पेपर लीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आरोपियों की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं. साथ ही, ट्रायल में लंबा समय लगने और लंबे समय से जेल में बंद होने की वजह से उन्हें जमानत दी जाए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों, राजीव विश्नोई, कार्तिकेय शर्मा और रिंकू यादव की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा और अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जगदीश विश्नोई इस पूरे पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जिसने गैंग बनाकर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को खतरे में डाला. राजीव विश्नोई न केवल अभ्यर्थी था, बल्कि गैंग का हैंडलर भी था, जिसने पेपर सॉल्व करके आगे वितरित किया. कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदा और रिंकू यादव को बेचा. सभी आरोपियों ने आपसी सांठगांठ से यह अपराध किया. अभियोजन के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए सभी चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. जगदीश विश्नोई को इससे पहले जूनियर इंजीनियर (जेईएन) भर्ती-2020 पेपर लीक मामले में करीब आठ महीने पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन एसआई भर्ती मामले में जेल में होने के कारण वह रिहा नहीं हो पाया था, अब जमानत याचिका खारिज होने से वह फिलहाल जेल में ही रहेगा.