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SI Paper Leak 2021: पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन का भाई पुष्पेंद्र गिरफ्तार, अभ्यर्थी को पढ़वाया था लीक पेपर

आरोपी रितेश कुमार सिंह और पुष्पेंद्र मीना ( Source : SOG )

जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती के लिए साल 2021 में हुई परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार खुलासे कर रहा है. अब एसओजी ने इस मामले में पेपर लीक गिरोह के सरगना हर्षवर्धन मीना के भाई पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है. उसने एक अभ्यर्थी को लीक पेपर पढ़वाया था. लीक पेपर पढ़कर अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाया. अभ्यर्थी के पिता ने अपने बेटे को पेपर पढ़वाने के लिए हर्षवर्धन मीना से 45 लाख रुपए में सौदा किया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सालमपुर (दौसा) निवासी पुष्पेंद्र कुमार मीना को गिरफ्तार किया गया है. वह पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन मीना का भाई है. हर्षवर्धन ने किया 45 लाख में सौदा : उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन मीना ने स्वरूपचंद मीना से उसके बेटे बृजेश को पेपर पढ़वाने का सौदा 45 लाख रुपए में किया था. बृजेश को हर्षवर्धन के भाई पुष्पेंद्र ने लीक पेपर पढ़वाया था. लीक पेपर पढ़कर बृजेश ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाया. इस मामले में बृजेश को एसओजी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया है. जबकि हर्षवर्धन मीना और स्वरूपचंद को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.