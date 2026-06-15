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SI Paper Leak 2021: पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन का भाई पुष्पेंद्र गिरफ्तार, अभ्यर्थी को पढ़वाया था लीक पेपर

राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मामले में अब तक 147 आरोपी पकड़े.

SI Paper Leak 2021
आरोपी रितेश कुमार सिंह और पुष्पेंद्र मीना (Source : SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती के लिए साल 2021 में हुई परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार खुलासे कर रहा है. अब एसओजी ने इस मामले में पेपर लीक गिरोह के सरगना हर्षवर्धन मीना के भाई पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है. उसने एक अभ्यर्थी को लीक पेपर पढ़वाया था. लीक पेपर पढ़कर अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाया.

अभ्यर्थी के पिता ने अपने बेटे को पेपर पढ़वाने के लिए हर्षवर्धन मीना से 45 लाख रुपए में सौदा किया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सालमपुर (दौसा) निवासी पुष्पेंद्र कुमार मीना को गिरफ्तार किया गया है. वह पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन मीना का भाई है.

हर्षवर्धन ने किया 45 लाख में सौदा : उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन मीना ने स्वरूपचंद मीना से उसके बेटे बृजेश को पेपर पढ़वाने का सौदा 45 लाख रुपए में किया था. बृजेश को हर्षवर्धन के भाई पुष्पेंद्र ने लीक पेपर पढ़वाया था. लीक पेपर पढ़कर बृजेश ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाया. इस मामले में बृजेश को एसओजी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया है. जबकि हर्षवर्धन मीना और स्वरूपचंद को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पढ़ें : बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर फर्जी डिग्री मामले में SOG का केस दर्ज, शिक्षक भर्ती में लिया था उपयोग

ईओ-आरओ भर्ती में बिठाया डमी कैंडिडेट : उन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र को कोर्ट में पेश कर 18 जून तक रिमांड पर लिया गया है. जांच में सामने आया कि पुष्पेंद्र पहले दौसा में फायरमैन ड्राइवर के पद पर कार्यरत था. उस पर ईओ-आरओ भर्ती-2022 में अपनी जन्मतिथि बदलकर अपनी जगह किसी ओर को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाने का भी आरोप है. इस संबंध में अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज है. उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 147 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री दिलाने वाला पकड़ा : इधर, एसओजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बैक डेट में फर्जी डिग्री दिलवाने के मामले में वांछित आरोपी रितेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. वह उत्तर प्रदेश के मंझरिया गंगा गांव का रहने वाला है. उस पर दस हजार रुपए का इनाम है. उसने साथी प्रमोद पारीक के साथ मिलकर पीआर ग्रुप ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, लखनऊ के जरिए दलालों से मिलकर कई अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां मुहैया करवाई. साल 2025 में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, चूरू का मामला खुलने के बाद से वह फरार चल रहा था. एसओजी से बचने के लिए वह धार्मिक स्थलों और नेपाल में छिपता रहा.

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