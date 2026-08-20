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कोटपूटली में एसआई 3500 की घूस लेते गिरफ्तार, भरतपुर में 1 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा नर्सिंग ऑफिसर

कोटपूतली/भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को अलग–अलग कार्रवाई में दो सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते ट्रैप किया. कोटपूतली में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को 5000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. वहीं, भरतपुर में एसीबी ने नर्सिंग आफिसर ग्रेड 2 को 1000 रुपए की घूस लेते धरा गया.

डीएसपी सब्बीर खान ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी की कोटपूतली में आरोपी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र मुकदमे में मदद करने के नाम पर परिवादी से रिश्वत मांग रहा है. शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई. सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ने मामले में मदद करने के एवज में परिवादी से 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर टीम ने ट्रैप की योजना बनाई. ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर राजेंद्र को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

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भरतपुर में नर्सिंग ऑफिसर घूस मामले में ट्रैप: एसीबी ने गुरुवार को भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना में कार्रवाई करते हुए एक नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड-II मुरारीलाल मीना को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी पर परिवादी से बेरोजगारी भत्ते की उपस्थिति दर्ज करने और उसे ऑनलाइन करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है.