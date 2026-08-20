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कोटपूटली में एसआई 3500 की घूस लेते गिरफ्तार, भरतपुर में 1 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा नर्सिंग ऑफिसर

सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ने मामले में मदद करने के एवज में परिवादी से 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी.

SI and nursing officer caught in bribery case
रिश्वत मामले में पकड़े गए एसआई और नर्सिंग ऑफिसर (ETV Bharat Kotputli/Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
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कोटपूतली/भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को अलग–अलग कार्रवाई में दो सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते ट्रैप किया. कोटपूतली में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को 5000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. वहीं, भरतपुर में एसीबी ने नर्सिंग आफिसर ग्रेड 2 को 1000 रुपए की घूस लेते धरा गया.

डीएसपी सब्बीर खान ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी की कोटपूतली में आरोपी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र मुकदमे में मदद करने के नाम पर परिवादी से रिश्वत मांग रहा है. शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई. सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ने मामले में मदद करने के एवज में परिवादी से 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर टीम ने ट्रैप की योजना बनाई. ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर राजेंद्र को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

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भरतपुर में नर्सिंग ऑफिसर घूस मामले में ट्रैप: एसीबी ने गुरुवार को भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना में कार्रवाई करते हुए एक नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड-II मुरारीलाल मीना को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी पर परिवादी से बेरोजगारी भत्ते की उपस्थिति दर्ज करने और उसे ऑनलाइन करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है.

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भरतपुर एसीबी के एएसपी अमित सिंह ने बताया कि परिवादी ने भरतपुर स्थित एसीबी चौकी में शिकायत दी थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना में पदस्थापित नर्सिंग ऑफिसर मुरारीलाल मीना उसकी बेरोजगारी भत्ते की उपस्थिति करने और ऑनलाइन दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांगा रहा है. वो परिवादी से हर महीने 500 रुपए के हिसाब से चार माह के लिए कुल 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है.

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शिकायत मिलने के बाद 19 अगस्त को रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया. सत्यापन के दौरान आरोपी ने 1500 रुपए रिश्वत लेने पर सहमति जताई और परिवादी से 500 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की. मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई की. इस दौरान परिवादी से शेष 1000 रुपए की रिश्वत लेते ही टीम ने नर्सिंग ऑफिसर मुरारीलाल मीना को पकड़ लिया. एसीबी ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

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रिश्वत लेते पकड़ा नर्सिंग ऑफिसर
SI TRAPPED WITH BRIBE IN KOTPUTLI

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