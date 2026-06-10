आगरा में SI ने पीड़ित और चोर दोनों से की वसूली; जांच के बाद DCP ने किया निलंबित
एसआई ने पीड़ित और चोर दोनों से वसूली की. बिना किसी कानूनी कार्रवाई के चोर को छोड़कर मामला वहीं निपटा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:37 AM IST
आगरा: दक्षिणी बाईपास पर ट्रक चालक और मोबाइल चोर से वसूली में सब-इंस्पेक्टर हिमांशु कटारिया को निलंबित कर दिया गया है. मामला संज्ञान में आने पर डीसीपी आदित्य सिंह ने एसीपी अछनेरा से मामले की जांच कराई. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद एसआई के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
मामला किरावली थाना क्षेत्र स्थित दक्षिणी बाईपास पर महुअर के पास सोमवार की है. एक ट्रक चालक का मोबाइल चोरी हो गया. इस पर चालक ने पुलिस से शिकायत की. ट्रक चालक की शिकायत और निशानदेही पर सब-इंस्पेक्टर हिमांशु कटारिया ने मुस्तैदी दिखाई.
एसआई हिमांशु कटारिया ने मोबाइल चोर दबोच भी लिया. आरोप है कि एसआई हिमांशु कटारिया ने इसके बाद मामला रफा-दफा करने के लिए चोर से 5 हजार रुपए ऐंठे लिए. इसके साथ ही पीड़ित चालक से भी रुपए की डिमांड की. इस पर चालक से एसआई ने 2 हजार रुपए की वसूली की.
इसके बाद एसआई हिमांशु कटारिया ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के चोर को छोड़कर मामला वहीं निपटा दिया. जब यह मामला चर्चा में आया तो डीसीपी पश्चिमी तक पहुंच गया. डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया.
इसके बाद मामले की जांच एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह को दो घंटे में मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए. एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने मामले की जांच की. इसमें पीड़ित ट्रक चालक और चोर दोनों से ही वसूली की बात सामने आई.
डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि अवैध वसूली की शिकायत पर जांच कराई. जांच रिपोर्ट के बाद आरोपी एसआई हिमांशु कटारिया को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही इस मामले की जांच एसीपी खेरागढ़ से कराई जा रही है. जिसके बाद आगे की विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.
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