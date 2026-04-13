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सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली.. पत्नी की हत्या के आरोप में SI गिरफ्तार

मुंगेर में SI चंदन कुमार को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. प्यार से शुरू हुई थी कहानी.

Munger SI Arrested
मुंगेर SI चंदन कुमार गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 10:59 AM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है. सफियासराय थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर चंदन कुमार को अपनी पत्नी मधु कुमारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. शनिवार देर शाम किराए के मकान में चंदन की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से मधु की मौत हो गई. शुरुआत में घटना को आत्महत्या बताया गया, लेकिन मृतका के परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया.

परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप: मृतका के पिता रंजीत कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि मधु अपने भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और 7 फरवरी 2025 को बड़े धूमधाम से सब-इंस्पेक्टर चंदन कुमार से उसकी शादी हुई थी. पिता ने कहा, “सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर मेरी बेटी की घर में हत्या की गई है. साल भर पहले ही हमने बेटी की शादी की थी.”

Munger SI Arrested
आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त (ETV Bharat)

अवैध संबंध का मामला, पत्नी को प्रताड़ना: परिजनों का दावा है कि चंदन कुमार का एक महिला पुलिसकर्मी के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता था. मृतका की मां और मौसी ने बताया कि मधु का स्वभाव बहुत मजबूत था और वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी. उन्होंने कहा कि महिला सब-इंस्पेक्टर (जो बरियारपुर थाने में तैनात है) के कारण उनकी बेटी को बराबर प्रताड़ित किया जाता था. परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है.

प्रेम विवाह से शादी, फिर वैवाहिक कलह: जानकारी के अनुसार मधु कुमारी और चंदन कुमार के बीच पढ़ाई के दौरान प्रेम संबंध था. करीब 10 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद परिवार को अंतरजातीय विवाह के लिए राजी किया गया. 7 फरवरी 2025 को दोनों की शादी धूमधाम से हुई. शादी के बाद चंदन के कथित महिला सब-इंस्पेक्टर से संबंधों को लेकर दंपति के बीच अक्सर झगड़े होने लगे.

घटना के दिन हुआ था झगड़ा: परिजनों के अनुसार घटना वाले दिन भी दोनों पति-पत्नी के बीच तीखा विवाद हुआ. इसी दौरान चंदन कुमार की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई और मधु कुमारी की मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि चंदन ने जानबूझकर अपनी पत्नी को गोली मारी. पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी.

आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त: मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि आरोपी सब-इंस्पेक्टर चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में इस्तेमाल सर्विस रिवॉल्वर को जब्त कर लिया गया है. एफएसएल टीम द्वारा हथियार की जांच जारी है. साथ ही जिस महिला पुलिसकर्मी पर अवैध संबंध का आरोप लगा है, उसकी भी जांच की जा रही है. तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम की निगरानी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

"आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में इस्तेमाल रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है और एफएसएल टीम द्वारा जांच जारी है. साथ ही जिस महिला दारोगा पर आरोप लगे हैं, उसकी भी जांच की जा रही है."- सैयद इमरान मसूद, एसपी

मुंगेर में अंतिम संस्कार: मृतका मधु कुमारी का अंतिम संस्कार मुंगेर में ही किया गया. रंजीत कुमार के बयान पर सफियासराय थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले को हर पहलू से जांच रही है और जल्द ही सभी पहलुओं पर स्पष्टता लाने का दावा कर रही है.

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