SI भर्ती-2021: पिता ने बेटे के लिए जुगाड़ा पेपर, साले ने बहनोई की जगह बिठाया डमी अभ्यर्थी, दोनों गिरफ्तार
डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने के कारण अशोक कुमार के हिंदी विषय में 200 में से 180.94 नंबर आए.
Published : October 15, 2026 at 5:43 PM IST
जयपुर : राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक (एसआई) के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनमें से एक के बेटे ने परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी और दूसरे ने अपने बहनोई का परीक्षा में चयन करवाने के लिए डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में बालोतरा जिले के डांगरिया निवासी डूंगर प्रकाश और हरमाड़ा (जयपुर) निवासी देवेंद्र कुमार सैनी को गिरफ्तार किया गया है.
लीक पेपर पढ़कर परीक्षा की पास : उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के संबंध में पुलिस थाना एसओजी में दर्ज मुकदमे की जांच में सामने आया कि देवेंद्र कुमार सैनी ने राजकुमार यादव के मार्फत अपने बेटे रविंद्र सैनी को परीक्षा से पहले लीक पेपर और सवालों के जवाब पढ़वाने में मदद की. लीक पेपर और सवालों के जवाब पढ़कर रविंद्र ने परीक्षा पास की और उसका अंतिम रूप से चयन हुआ.
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आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि देवेंद्र ने राजकुमार यादव के जरिए एक राजकुमार नाम के एक अन्य व्यक्ति के बेटे भरत यादव को लीक पेपर पढ़वाने में मदद की, लेकिन भरत का अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका. इस मामले में देवेंद्र कुमार सैनी लंबे समय से फरार चल रहा था. देवेंद्र और उसके बेटे रविंद्र की गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस-दस हजार रुपए का ईनाम रखा है. रविंद्र अभी भी फरार है. देवेंद्र ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. इसके बाद उसे एसओजी की रिमांड पर भेजा गया है. उससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है.
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बहनोई को एसआई बनाने का 10 लाख में सौदा : उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी डूंगर प्रकाश ने अपने बहनोई अशोक कुमार विश्नोई निवासी मोखातरा (जालौर) की जगह इसरोल (जालौर) निवासी कमलेश को दोनों पारियों की परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर बिठाया. उसने कमलेश से 10 लाख रुपए में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने का सौदा किया. डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाने के कारण अशोक कुमार के हिंदी विषय में 200 में से 180.94 और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 138.36 नंबर आए.
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मूल अभ्यर्थी को पहले गिरफ्तार कर चुकी एसओजी : अशोक कुमार का 154वीं मेरिट के साथ एसआई के पद पर चयन हुआ. अशोक कुमार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन और एएसपी सतनाम सिंह के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी चिरंजीलाल मीणा ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिनसे पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है. इस मामले में एसओजी अब तक 154 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
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