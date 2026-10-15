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SI भर्ती-2021: पिता ने बेटे के लिए जुगाड़ा पेपर, साले ने बहनोई की जगह बिठाया डमी अभ्यर्थी, दोनों गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Source: SOG Headquarters, Jaipur )

जयपुर : राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक (एसआई) के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनमें से एक के बेटे ने परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी और दूसरे ने अपने बहनोई का परीक्षा में चयन करवाने के लिए डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में बालोतरा जिले के डांगरिया निवासी डूंगर प्रकाश और हरमाड़ा (जयपुर) निवासी देवेंद्र कुमार सैनी को गिरफ्तार किया गया है.