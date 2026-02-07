ETV Bharat / state

बिहार में छुट्टी से लौटे सिपाही को दारोगा ने क्यों मारी चाकू, वजह जान हो जाएंगे हैरान

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला से एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में ASI ट्रेनिंग कर रहे सिपाही विशाल कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

दारोगा ने सिपाही पर किया चाकू से वार: घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी की है.जानकारी के अनुसार, घायल सिपाही विशाल कुमार सिंह छुट्टी से लौटकर ट्रेन से उतर कर स्टेशन के पास सब्जी मंडी की ओर घूमने निकले, जहां पहले से मौजूद दारोगा जयराम मांझी के साथ हल्का-फुल्का मजाक चल रहा था

दारोगा ने सिपाही पर किया चाकू से वार (ETV Bharat)

पेट और छाती में वार: मजाक मजाक में ही दारोगा और सिपाही में विवाद शुरू हो गया. इसके बाद दारोगा जय राम मांझी ने चाकू से सिपाही विशाल पर हमला कर दिया. हमले में विशाल को पेट और छाती के पास गंभीर चोटें आई हैं.

सिपाही की हालत नाजुक: वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायल पुलिसकर्मी को आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है. खाकी के भीतर हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

"सुबह दारोगा के साथ हल्का-फुल्का मजाक चल रहा था. तभी अचानक दरोगा ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया."- विशाल कुमार, घायल पीटीसी सिपाही

जांच के लिए SIT का गठन: मामले को लेकर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी नवगछिया टाउन थाना को सौंपी गई है. एसडीपीओ ने बताया कि मामला गंभीर है.