बिहार में छुट्टी से लौटे सिपाही को दारोगा ने क्यों मारी चाकू, वजह जान हो जाएंगे हैरान

नवगछिया में दारोगा और सिपाही के बीच मजाक ने हिंसक विवाद का रूप ले लिया. दारोगा ने सिपाही पर चाकू से हमला कर दिया. पढ़ें

SI attacked PTC constable
दारोगा का सिपाही पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 7, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
भागलपुर: बिहार के भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला से एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद में एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में ASI ट्रेनिंग कर रहे सिपाही विशाल कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

दारोगा ने सिपाही पर किया चाकू से वार: घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी की है.जानकारी के अनुसार, घायल सिपाही विशाल कुमार सिंह छुट्टी से लौटकर ट्रेन से उतर कर स्टेशन के पास सब्जी मंडी की ओर घूमने निकले, जहां पहले से मौजूद दारोगा जयराम मांझी के साथ हल्का-फुल्का मजाक चल रहा था

पेट और छाती में वार: मजाक मजाक में ही दारोगा और सिपाही में विवाद शुरू हो गया. इसके बाद दारोगा जय राम मांझी ने चाकू से सिपाही विशाल पर हमला कर दिया. हमले में विशाल को पेट और छाती के पास गंभीर चोटें आई हैं.

सिपाही की हालत नाजुक: वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायल पुलिसकर्मी को आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है. खाकी के भीतर हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

"सुबह दारोगा के साथ हल्का-फुल्का मजाक चल रहा था. तभी अचानक दरोगा ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया."- विशाल कुमार, घायल पीटीसी सिपाही

जांच के लिए SIT का गठन: मामले को लेकर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी नवगछिया टाउन थाना को सौंपी गई है. एसडीपीओ ने बताया कि मामला गंभीर है.

"पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना की सूचना पर दारोगा अजीत कुमार ने अस्पताल जाकर घायल सिपाही का फर्द बयान लिया है. पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी नवगछिया नगर थानाध्यक्ष को सौंपी गई है."-ओमप्रकाश, एसडीपीओ

"घायल पीटीसी सिपाही से पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है.जख्म होने के कारण वह बोलने में असमर्थ है."- अजीत कुमार, प्रभारी थाना अध्यक्ष

शराब के नशे में थे दारोगा: घायल सिपाही विशाल कुमार आरा के रहने वाले हैं. वह ढोलबज्जा थाना में पदस्थापित थे. कुछ दिन पहले ही पुलिस लाइन में कार्यरत हुए हैं. वहीं आरोपी दारोगा छपरा जिले के ईशुपुर दिखवारा के निवासी हैं. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अस्पताल में जांच के दौरान उसके शराब पीने की पुष्टी हुई है.

