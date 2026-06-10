घूसखोर दारोगा सस्पेंड, ट्रक चालकों की शिकायत के बाद गिरी गाज
ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के मामले में दारोगा निलंबित हो गए हैं. एसडीपीओ की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है. पढ़ें..
Published : June 10, 2026 at 8:29 PM IST
आरा: भोजपुर पुलिस ने ट्रक चालकों से अवैध वसूली की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद सहार थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.
घूसखोर दारोगा निलंबित: वहीं मामले में संलिप्त दो गृहरक्षक जवानों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय भोजपुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 9 जून को प्राप्त एक गुप्त सूचना के आधार पर यह मामला संज्ञान में आया था. सूचना में सहार थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार और गृहरक्षक बल के जवान उदय कुमार और रामनिवास कुमार पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया था.
#भोजपुर_पुलिस की सख्त कार्रवाई ट्रक चालक से अवैध वसूली की शिकायत पर त्वरित संज्ञान, संबंधित पुलिस पदाधिकारी निलंबित!#HainTaiyaarHum #BiharPolice @bihar_police @IPRDBihar pic.twitter.com/CsOvGpGsmY— Bhojpur Police (@bhojpur_police) June 10, 2026
एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई: शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पीरो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ने मामले की जांच की. जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया. जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.
जारी रहेगी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति: वहीं दोनों गृहरक्षक जवानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भोजपुर को अनुशंसा सहित पत्र भेजा जा रहा है. भोजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता के प्रति उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है.
क्या बोली पुलिस?: भोजपुर पुलिस ने कहा कि आमजन के विश्वास को बनाए रखने और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मी के खिलाफ विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई की जाएगी.
"ट्रक चालक से अवैध वसूली की शिकायत पर जांच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं, उक्त दोनों गृहरक्षक जवानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी भोजपुर को अनुशंसा सहित पत्र प्रेषित किया जा रहा है."- भोजपुर पुलिस
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