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SI-प्लाटून कमांडर परीक्षा 2025 : मॉडल उत्तर कुंजी जारी, 8 अप्रैल से अभ्यर्थी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 के प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया गया था. प्रश्न पत्रों को लेकर मॉडल उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी गई है. यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 8 से 10 अप्रैल 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. मेहता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी. परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.