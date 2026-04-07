SI-प्लाटून कमांडर परीक्षा 2025 : मॉडल उत्तर कुंजी जारी, 8 अप्रैल से अभ्यर्थी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
आरपीएससी उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025. मॉडल उत्तर कुंजी जारी. जानिए ये बड़ा अपडेट...
Published : April 7, 2026 at 10:29 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 के प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया गया था. प्रश्न पत्रों को लेकर मॉडल उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी गई है. यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 8 से 10 अप्रैल 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है.
मेहता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी. परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.
पढ़ें : Rajasthan SI Exam 2025 का आगाज: परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच से गुजरे अभ्यर्थी...खाकी पहनने की चाह में लंबी कतारें
शुल्क और प्रक्रिया : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है.
आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. उन्होंने बताया कि शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें. अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी. मेहता ने बताया कि ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 8 से 10 अप्रैल 2026 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है. उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से या फोन नम्बर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.