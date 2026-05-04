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'जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी.. वो बंगाल हमारा है' BJP की जीत पर बोले सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जागरूक और राष्ट्रनिष्ठ जनता का वह हृदय से कोटि-कोटि अभिनंदन करते हैं. पढ़ें खबर

BIHAR CM SAMRAT CHOUDHARY
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 4, 2026 at 5:48 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सोशल मीडिया कई ट्वीट किए हैं. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश से उत्साहित सम्राट चौधरी ने राज्य की जनता को राष्ट्रवाद और जागरूकता का प्रतीक बताया. उन्होंने अपने ट्वीट में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को याद किया.

बंगाल हमारा है: सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है. उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जागरूक और राष्ट्रनिष्ठ जनता का वह हृदय से कोटि-कोटि अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है. सीएम सम्राट के इस बयान को कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले बयान के तौर पर देखा जा रहा है.

भाजपा का शानदार प्रदर्शन: गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के साथ-साथ अन्य तीन राज्यों में भी भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर सम्राट चौधरी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने अलग-अलग पोस्ट के माध्यम से असम, और पुद्दुचेरी के मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का आभार जताया. उन्होने कहा कि यह प्रचंड जनादेश प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन के सशक्त संगठनात्मक मार्गदर्शन में जनसेवा, सुशासन और विकास के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है.

"जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए बंगाल की जागरूक और राष्ट्रनिष्ठ जनता का हृदय से कोटि-कोटि अभिनंदन। भारत माता की जय!."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

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बंगाल में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त: बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह बढ़त ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार राज्य में भाजपा को इतनी सीटें मिली है. बंगाल लंबे समय से बीजेपी की वैचारिक लड़ाई का केंद्र रहा है. सीएम सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में विशेष रूप से बंगाल की जनता को 'राष्ट्रनिष्ठ' कहकर संबोधित किया. उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हुई है.

बंगाल में किया था प्रचार: बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सम्राट चौधरी अक्सर पड़ोसी राज्यों के चुनाव प्रचार में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं. बंगाल की इस जीत को उन्होंने एक व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह सेलिब्रेट किया है. वह राज्य में पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने भी पहुंचे थे.

204 सीटों पर आगे बीजेपी:इस ऐतिहासिक परिणाम के बाद भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है. बता दें कि 293 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी फिलहाल 204 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि टीएमसी 84 सीटों के साथ पीछे हैं.

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