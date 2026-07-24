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जंतर-मंतर पर श्याम रंगीला का अनोखा अंदाज, पीएम मोदी की मिमिक्री कर आंदोलनरत छात्रों को किया संबोधित

जंतर-मंतर पर मौजूद भीड़ के बीच जब श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री की शैली और आवाज में बोलना शुरू किया, तो कुछ क्षणों के लिए लोग चौंक गए. इसके बाद उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में आंदोलन से जुड़े मुद्दों को उठाया. उनकी प्रस्तुति के दौरान मंच पर मौजूद छात्र और अन्य लोग लगातार तालियां बजाते और अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित छात्र प्रदर्शन के दौरान कॉमेडियन और वॉइस आर्टिस्ट श्याम रंगीला अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहे. मंच पर पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की मिमिक्री करते हुए आंदोलनरत छात्रों को संबोधित किया. उनकी प्रस्तुति के दौरान व्यंग्य, हास्य और सामाजिक संदेश का मिश्रण देखने को मिला. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों और प्रतिक्रियाओं के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भाइयों और बहनों से भाषण की शुरुआत: श्याम रंगीला ने अपने संबोधन में कहा, 'भाइयों और बहनों, अगर मेरी सरकार होती तो नौजवानों को...'. इस संवाद के माध्यम से उन्होंने युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की. उनका संबोधन पूरी तरह हास्य और मिमिक्री की शैली में रहा, जिसे उपस्थित लोगों ने ध्यान से सुना. कार्यक्रम के बाद श्याम रंगीला ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मुद्दे पर विरोध या समर्थन संविधान के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: रंगीला ने कहा कि वह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं और उन्हीं के अनुरूप अपनी बात रख रहे हैं. उन्होंने लोगों से भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की अपील की. जंतर-मंतर पर कॉमेडियन श्याम रंगीला की प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर तेजी से साझा किया जा रहा है. वीडियो में उनकी मिमिक्री, व्यंग्य और मंच पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं. कई लोग इसे मनोरंजन और अभिव्यक्ति की शैली बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इस पर अपनी अलग-अलग राय भी व्यक्त कर रहे हैं.

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श्याम रंगीला का राजस्थान से भी गहरा जुड़ाव है. उनका जन्म श्रीगंगानगर जिले में हुआ और शुरुआती शिक्षा भी राजस्थान में ही हुई. अपनी राजस्थानी पृष्ठभूमि और स्थानीय बोली के प्रभाव को उन्होंने अपने मंचीय अंदाज का हिस्सा बनाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख नेताओं की मिमिक्री से देशभर में पहचान बनाने वाले रंगीला की प्रस्तुति में राजस्थान की सहज हास्य शैली और लोकभाषा की झलक अक्सर देखने को मिलती है, जिसने उन्हें देश के चर्चित मिमिक्री कलाकारों में अलग पहचान दिलाई.