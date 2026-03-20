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सेवानिवृत्त होने से पहले हिमाचल के कार्यकारी DGP बनेंगे श्याम भगत नेगी, सिर्फ 9 दिन संभालेंगे कमान

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी को अस्थायी रूप से पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. जारी आदेशों के अनुसार, IPS श्याम भगत नेगी को अशोक तिवारी के अवकाश अवधि के दौरान पुलिस महानिदेशक और SV & ACB में DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था 23 मार्च से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अशोक तिवारी 1 अप्रैल 2026 से दोबारा अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे. 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें 31 मार्च 2026 तक राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है. मूल रूप से किन्नौर के रहने वाले नेगी, केंद्र में प्रतिनियुक्ति के बाद वापस लौटे हैं और 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होंगे.

इसके साथ ही हिमाचल कैडर के IAS अरिंदम चौधरी को केंद्र में स्टील मंत्रालय का उप सचिव बनाया गया है. प्रशासनिक फेरबदल और सदन में गरमाए सियासी माहौल के बीच यह नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं.

हिमाचल कैडर के अधिकारी हैं श्याम भगत नेगी