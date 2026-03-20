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सेवानिवृत्त होने से पहले हिमाचल के कार्यकारी DGP बनेंगे श्याम भगत नेगी, सिर्फ 9 दिन संभालेंगे कमान

रिटायर होने से पहले महज 9 दिन के लिए एक्टिंग डीजीपी बनेंगे श्याम भगत नेगी.

Shyam Bhagat Negi Himachal DGP
हिमाचल के कार्यकारी DGP बनेंगे श्याम भगत नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी को अस्थायी रूप से पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. जारी आदेशों के अनुसार, IPS श्याम भगत नेगी को अशोक तिवारी के अवकाश अवधि के दौरान पुलिस महानिदेशक और SV & ACB में DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था 23 मार्च से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अशोक तिवारी 1 अप्रैल 2026 से दोबारा अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे. 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें 31 मार्च 2026 तक राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है. मूल रूप से किन्नौर के रहने वाले नेगी, केंद्र में प्रतिनियुक्ति के बाद वापस लौटे हैं और 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होंगे.

इसके साथ ही हिमाचल कैडर के IAS अरिंदम चौधरी को केंद्र में स्टील मंत्रालय का उप सचिव बनाया गया है. प्रशासनिक फेरबदल और सदन में गरमाए सियासी माहौल के बीच यह नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं.

हिमाचल कैडर के अधिकारी हैं श्याम भगत नेगी

IPS श्याम भगत नेगी हिमाचल कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं. श्याम भगत नेगी जुलाई 2025 में अपने मूल कैडर में वापस आ गए थे. श्याम भगत नेगी हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं और 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

किन्नौर के रहने वाले हैं श्याम भगत नेगी

IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी का जन्म 15 मार्च 1966 को हुआ था. उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से है. श्याम भगत नेगी 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश में सबसे वरिष्ट अधिकारियों में से एक हैं. साल 2025 में उनकी वापसी के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश के DGP बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट विभाग का जिम्मेदारी सौंपी दी गई थी.

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