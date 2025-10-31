नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर, कैंची धाम तक नहीं ले जा सकेंगे वाहन
दो दिनों के वीकेंड को लेकर नैनीताल पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, भीमताल और भवाली से शटल सेवा से होंगे कैंची धाम के दर्शन
नैनीताल: अगर आप भी वीकेंड पर नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो घर से रूट प्लान देखकर ही निकलें. नहीं तो आपकी फजीहत हो सकती है. लिहाजा, वीकेंड के दौरान पहाड़ों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल पुलिस ने 1 और 2 नवंबर के लिए रूट प्लान जारी किया है. जिसमें कैंची धाम दर्शन करने वाले श्रद्धाओं के लिए भीमताल और भवाली से शटल सेवा शुरू की गई है. कोई भी पर्यटक दो दिनों के लिए कैंची धाम तक वाहन नहीं ले जाएगा. इसके अलावा पहाड़ों को जाने वाले भारी वाहन खुटानी से रामगढ़ मुक्तेश्वर होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
छुट्टियों के दौरान पहाड़ों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए अब नैनीताल पुलिस ने कमर कस ली है. अक्सर वीकेंड के दौरान पर्यटक नैनीताल, भीमताल और कैंची धाम की ओर रुख करते हैं. जिस कारण नैनीताल और भीमताल सड़क में लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है. ऐसे में 1 और 2 नवंबर को अवकाश होने के चलते कैंची धाम, भीमताल और नैनीताल क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में इजाफे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है.
कैंची धाम यात्रा रूट में वाहनों का दबाव बढ़ने पर रूट प्लान-
- नैनीताल व ज्योलिकोट से कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को भवाली सेनेटोरियम में पार्क किया जाएगा. पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम में दर्शन कराए जाएंगे.
- भीमताल से कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को विकास भवन में पार्क किया जाएगा. पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम भेजा जाएगा.
- हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले भारी वाहन भीमताल रोड से खुटानी से मुक्तेश्वर व रामगढ़ होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
- आवश्यक सेवा वाले भारी वाहन जैसे सब्जी, फल, ईंधन, गैस, दूध आदि का आवागमन सुचारू रहेगा.
- अल्मोड़ा/रानीखेत/बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जाने वाले भारी वाहन क्वारब से रामगढ़, मुक्तेश्वर से खुटानी होते हुए भीमताल से अपने गंतव्य को जाएंगे.
वहीं, नैनीताल पुलिस ने स्थानीय निवासियों, आम जनमानस, पर्यटकों और समस्त वाहन स्वामियों व चालकों से अनुरोध है कि उक्त यातायात प्लान का अनुसरण कर अपनी यात्रा करें. ताकि, सड़कों पर जाम न लगे. साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. बता दें कि वीकेंड पर काफी संख्या में लोग नैनीताल और उसके आसपास के पर्यटक स्थलों की ओर रुख करते हैं. जिससे भारी जाम लग जाता है. जिसे देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है.
