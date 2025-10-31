ETV Bharat / state

नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर, कैंची धाम तक नहीं ले जा सकेंगे वाहन

नैनीताल: अगर आप भी वीकेंड पर नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो घर से रूट प्लान देखकर ही निकलें. नहीं तो आपकी फजीहत हो सकती है. लिहाजा, वीकेंड के दौरान पहाड़ों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल पुलिस ने 1 और 2 नवंबर के लिए रूट प्लान जारी किया है. जिसमें कैंची धाम दर्शन करने वाले श्रद्धाओं के लिए भीमताल और भवाली से शटल सेवा शुरू की गई है. कोई भी पर्यटक दो दिनों के लिए कैंची धाम तक वाहन नहीं ले जाएगा. इसके अलावा पहाड़ों को जाने वाले भारी वाहन खुटानी से रामगढ़ मुक्तेश्वर होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.

छुट्टियों के दौरान पहाड़ों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए अब नैनीताल पुलिस ने कमर कस ली है. अक्सर वीकेंड के दौरान पर्यटक नैनीताल, भीमताल और कैंची धाम की ओर रुख करते हैं. जिस कारण नैनीताल और भीमताल सड़क में लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है. ऐसे में 1 और 2 नवंबर को अवकाश होने के चलते कैंची धाम, भीमताल और नैनीताल क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में इजाफे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है.