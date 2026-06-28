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बाराबंकी में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी, 11 मजदूर मलबे में दबे, एक की मौत

कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, सम्भावना जताई जा रही है कि एक व्यक्ति और मलबे में दबा हो सकता है.

निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी
निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:24 AM IST

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बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में शनिवार शाम एक निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग की शटरिंग गिर जाने से मलबे में 9 मजदूर दब गए. अचानक हुए हादसे से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया. काफी प्रयासों के बाद 9 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सका, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई. एक व्यक्ति की अभी मलबे में दबे होने की संभावना जताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, तहसील व कस्बा हैदरगढ़ में लखनऊ-बनारस हाइवे पर निर्माणाधीन एक प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग की शनिवार शाम अचानक शटरिंग गिर जाने से वहां काम कर रहे 10 से 11 लोग मलबे में दब गए. इस हादसे के बाद हडकंप मच गया. सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया.

बताया जा रहा है कि बिल्डिंग पर स्लैब ढालने के लिए शटरिंग तैयार की गई थी. लोड अधिक होने से 90 फिट लम्बी और 30 फिट चौड़ी स्लैब अचानक ढह गई. लगभग 2 हजार वर्ग फिट में निर्माण कार्य किया जा रहा था.

हादसे में 32 वर्षीय भाईलाल पुत्र श्यामलाल, 35 वर्षीय रामसुख पुत्र चेतराम, निवासीगण ढकिया थाना हैदरगढ़, प्रदीप पुत्र राम विशाल निवासी धौरहरा, सर्वेश पुत्र रामसजीवन निवासी गौरिया पुरवा थाना लोनी कटरा गम्भीर रूप से घायल हो गए.

जबकि रामहेत पुत्र चेतराम निवासी ढकिया, जमुना प्रसाद पुत्र राम बहादुर निवासी सराय चौबे, मुकेश कुमार पुत्र रामविशाल रानापुर, देशराज पुत्र चंद्रिका प्रसाद कान्हू पुर थाना लोनी कटरा को मामूली चोटें आई हैं.

जबकि 55 वर्षीय नौशाद पुत्र इदरीस निवासी बददापुर मजरे तेजवापुर हैदरगढ़ की मौत हो गई. सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है. जबकि तीन गम्भीर घायलों को रेफर किया गया है. जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि यह एक प्राइवेट कॉमर्शियल काम्प्लेक्स है.

बिल्डिंग ओनर का नाम लखनऊ के एपी सिंह वर्मा के रूप में सामने आया है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. यहां शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा था, जिसके लिंटर की शटरिंग का एक सेक्शन गिर गया. जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे काम्प्लेक्स में लगभग 28 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जो इफेक्टेड एरिया है, उसमें 10 से 11 लोगों के होने की संभावना जताई गई है.

ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन सम्भावना जताई जा रही है कि एक व्यक्ति मलबे में दबा हो सकता है. एक व्यक्ति की मौत हुई है और 08 लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, जिनमें 03 लोग गम्भीर रूप से घायल है, जिनको लखनऊ ट्रामा रेफर किया गया है.

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