'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': 520 किलो पनीर नष्ट, कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, दिए सुधार के नोटिस
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर और बस्सी के कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.
Published : October 16, 2026 at 7:09 PM IST
जयपुर : त्योहारी सीजन को देखते हुए 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है. केंद्रीय दल, जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय की टीमों ने शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान केंद्रीय दल ने राजापार्क स्थित एक डेयरी के दो प्रतिष्ठानों तथा विवेकानंद कॉलोनी स्थित गोदाम का निरीक्षण किया. इस दौरान 520 किलो पनीर मौके पर नष्ट करवाया गया. पनीर के दो नमूने जांच के लिए लिए गए.
उन्होंने बताया कि विवेकानंद कॉलोनी स्थित गोदाम में खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पनीर की आपूर्ति से संबंधित जानकारी में विभिन्न प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं. विभाग उपलब्ध बिलों और दस्तावेजों के आधार पर पनीर की आपूर्ति से जुड़े तथ्यों की जांच करेगा. पूर्व में दो ब्रांडों के पनीर के नमूने लिए गए थे. दोनों नमूने प्रयोगशाला जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए थे.
पढ़ें: जयपुर में 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार', कई नामी स्टोर पर छापा, लिए गए सैंपल
पढ़ें: 13 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण–बिक्री पर 2 माह का प्रतिबंध, 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
खाद्य निर्माण इकाइयों में मिली कमियां, नमूने लिए : जयपुर द्वितीय की टीम ने बस्सी के हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी का निरीक्षण किया. यहां साफ-सफाई की कमी पाई गई तथा कर्मचारियों द्वारा कैप और एप्रन का उपयोग नहीं किया जा रहा था. कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस और इस्तेमाल किए जा रहे पानी की जांच भी नहीं करवाई गई थी. मौके से मिश्री का नमूना लिया गया और प्रतिष्ठान संचालक को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए. सुधार नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा बस्सी स्थित बूरा उद्योग से मिश्री, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित फूड प्रतिष्ठान से व्हाइट ब्रेड, बॉम्बे पाव ब्रेड तथा हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठान से नमकीन भुजिया और रिफाइंड पामोलीन तेल के नमूने जांच के लिए लिए गए.
पढ़ें: 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार': नॉनवेज डिशेज की बिक्री पर रोक, खाद्य पदार्थों के लिए नमूने
पढ़ें: 5 पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर राज्यभर में रोक, 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
ड्राई फ्रूट्स, दूध, पनीर और मिठाई की भी जांच : जयपुर प्रथम की टीम ने झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ड्राई फ्रूट्स प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया. यहां मिली कमियों को दूर करने के लिए सुधार नोटिस जारी किया गया. प्रतिष्ठान से डिहाइड्रेटेड ड्राई फ्रूट्स, नारियल पाउडर, बादाम और पिस्ता के नमूने लिए गए. वैशाली नगर स्थित एक दूध और पनीर भंडार से दूध, मिल्क केक और पनीर और मोती डूंगरी रोड स्थित एक मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई का नमूना जांच के लिए लिया गया.
पढ़ें: कोटा में 560 किलो मिल्क केक सीज, 22 मिठाइयों के नमूने लिए