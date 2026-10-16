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'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': 520 किलो पनीर नष्ट, कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, दिए सुधार के नोटिस

कार्रवाई करती खाद्य विभाग की टीम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : त्योहारी सीजन को देखते हुए 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है. केंद्रीय दल, जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय की टीमों ने शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान केंद्रीय दल ने राजापार्क स्थित एक डेयरी के दो प्रतिष्ठानों तथा विवेकानंद कॉलोनी स्थित गोदाम का निरीक्षण किया. इस दौरान 520 किलो पनीर मौके पर नष्ट करवाया गया. पनीर के दो नमूने जांच के लिए लिए गए.