जयपुर में 2960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज, तिजारा में 625 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग की जयपुर में कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के 7 नमूने लिए गए.
Published : November 4, 2026 at 5:10 PM IST
जयपुर/अलवर: प्रदेश में 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर में एक ही दिन में चार प्रतिष्ठानों की जांच की. चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान खाद्य पदार्थों के 7 नमूने लिए गए, करीब 2960 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई और 25 किलो अखाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई. वहीं, अलवर में टीम ने 425 किलो दूषित कलाकंद, 150 किलो दूध व 50 किलो क्रीम को मौके पर ही नष्ट करवाया.
खाद्य सुरक्षा दल ने एक फर्म के सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित लाइसेंस में दर्ज पते पर जांच की, तो वहां प्रतिष्ठान बंद मिला. फोन पर जानकारी करने पर पता चला कि फर्म ने करीब 6 महीने पहले बिना विभाग को सूचना दिए अपना कारोबार दूसरी जगह शुरू कर दिया था. इसके बाद टीम ने वीकेआई स्थित फर्म की दूसरी इकाई की भी जांच की. यह इकाई खाद्य लाइसेंस में दर्ज नहीं थी. जांच के दौरान वहां साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कमियां मिलीं. टीम ने मौके से करीब 2960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज किया. साथ ही जांच के लिए खाद्य पदार्थों के 3 नमूने लिए.
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जांच के लिए दो नमूने लिए : टीम ने एक बेकर्स की निर्माण इकाई की भी जांच की. यहां साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कमियां मिलीं. टीम ने नानखटाई बिस्किट और सुमन गोल्ड ब्रांड वनस्पति के एक-एक नमूने सहित कुल 2 नमूने जांच के लिए लिए. खाद्य सुरक्षा दल ने गोपालपुरा स्थित एक स्वीट्स शॉप और सहकार मार्ग स्थित मिष्ठान भंडार का भी निरीक्षण किया. दोनों प्रतिष्ठानों से मावा मिठाई के एक-एक नमूने जांच के लिए गए. स्वीट्स शॉप से करीब 25 किलो अखाद्य सामग्री भी नष्ट करवाई गई.
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चारों प्रतिष्ठानों को जारी होंगे सुधार नोटिस : जांच के दौरान चारों प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियां मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किए जाएंगे. इन नोटिस के जरिए प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे. खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान साफ-सफाई एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें.
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कोटकासिम में कलाकंद में मरी हुई मक्खियां व फफूंद : खैरथल तिजारा जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के नोडल अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि जिले के एक क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोटकासिम क्षेत्र के बूढ़ी बावल मुख्य बाजार स्थित एक फर्म और एक गोदाम का निरीक्षण किया. टीम को गोदाम पर निरीक्षण के दौरान मौके पर साफ-सफाई की कमी मिली. साथ ही गोदाम पर तैयार किए जा रहे कलाकंद में मरी हुई मक्खियां व फफूंद लगी हुई मिली. हेमंत यादव ने बताया कि इसके अलावा गोदाम में करीब 50 किलो क्रीम में फफूंद व करीब 150 किलो दूध खट्टा एवं दूषित अवस्था में पाया गया.
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मौके पर नष्ट करवाई दूषित सामग्री : उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाए. मौके से करीब 425 किलो कलाकंद, 150 किलो मिश्रित दूध एवं 50 किलो क्रीम को मौके पर ही नष्ट करवाया गया. उन्होंने बताया कि लैब से नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाकर जिले में कार्रवाई की जाएगी.
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