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जयपुर में 2960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज, तिजारा में 625 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कार्रवाई

कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/अलवर: प्रदेश में 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने जयपुर में एक ही दिन में चार प्रतिष्ठानों की जांच की. चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान खाद्य पदार्थों के 7 नमूने लिए गए, करीब 2960 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई और 25 किलो अखाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई. वहीं, अलवर में टीम ने 425 किलो दूषित कलाकंद, 150 किलो दूध व 50 किलो क्रीम को मौके पर ही नष्ट करवाया.