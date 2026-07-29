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जयपुर: शुभांशु शुक्ला, साइना नेहवाल और विक्रांत मैसी ने JECRC यूनिवर्सिटी में युवाओं को दिए सफलता के मंत्र

JECRC यूनिवर्सिटी में 'ओरिएंट 2026' कार्यक्रम में पहुंचे दिग्गज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर के जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में बुधवार को 'ओरिएंट 2026' का भव्य आगाज हुआ. 8 हजार से ज्यादा नए छात्रों ने अपने कॉलेज जीवन की शुरुआत ऐसे मंच से की, जहां अंतरिक्ष, खेल, सिनेमा और वैश्विक शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों ने सफलता का मंत्र दिया. कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री और अशोक चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पद्मश्री बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्रांत मैसी और फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के सीओओ पॉल ओपेनहाइमर मौजूद रहे. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में नए छात्रों के विश्वविद्यालय जीवन में स्वागत के साथ-साथ उन्हें बड़े सपने देखने, चुनौतियों का सामना करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी दी गई. 'नया भारत शक्तिशाली, साहसी और निडर': अंतरिक्ष यात्री और अशोक चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह दिखाई देती है, जो मानवता और साझा जिम्मेदारी का एहसास कराती है. उन्होंने कहा कि सफलता असफलताओं से मिले अनुभवों की यात्रा है, इसलिए प्रयास कभी नहीं रुकने चाहिए. युवाओं से उन्होंने जागरूक, विवेकशील और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का भारत सशक्त, साहसी, महत्वाकांक्षी और निडर है. यही आत्मविश्वास भारत को आज भी 'सारे जहां से अच्छा' बनाता है. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- उदयपुर: सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, साझा किए अंतरिक्ष के राज