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यूथ कांग्रेस के रिजल्ट पर घमासान, प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप, निष्पक्ष चुनाव के दावों पर उठे सवाल

उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के चुनाव पर अल्मोड़ा के यूथ कांग्रेस प्रत्याशी शुभांशु रौतेला ने धांधली का आरोप लगाया.

Uttarakhand Youth Congress Election
भारतीय युवा कांग्रेस के रिजल्ट पर घमासान (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 5:54 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: भारतीय युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए हैं. जिसके तहत विशाल भोसक को उत्तराखंड युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जबकि सौरभ ममगाईं और अंशुल रावत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. चुनाव के नतीजे सामने आते ही भारतीय युवा कांग्रेस में विवाद भी शुरू हो गया है. दरअसल, अल्मोड़ा से जिला अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शुभांशु रौतेला ने इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है.

शुभांशु ने दावा किया कि न केवल वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है, बल्कि वोटर आईडी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने इस संबंध में पहले ही एसएसपी अल्मोड़ा को एक शिकायत पत्र सौंप दिया था. कई मतदाताओं की एपिक डिटेल कॉपी कर, उसमें किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगाकर फर्जी तरीके से वोट डलवाए गए. जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिस आईडी से वोट डाला गया, उस आईडी धारक की निर्वाचन के वेबसाइट पर उम्र 70 साल से ज्यादा पाई गई है. इस खुलासे के बाद संगठन के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराने के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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संगठन के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराने के दावों पर सवाल उठे. (PHOTO-ETV Bharat)

इस पूरे प्रकरण को लेकर जब ईटीवी भारत ने शुभांशु से बात की, तो शुभांशु में कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

जब सदस्यता अभियान (मेंबरशिप) चल रहा था, तब उनकी टीम नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर रही थी. लेकिन इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग चुनिंदा गांवों और होटल मैनेजमेंट संस्थानों में जाकर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं. आरोप है कि ये लोग खुद ही आईडी कार्ड उपलब्ध करा रहे थे. जांच के दौरान हमारे हाथ कुछ ऐसी आईडी लगीं, जिन्हें पहली नजर में देखने पर ही उनके फैब्रिकेटेड या डुप्लीकेट होने का साफ पता चल रहा था. वे ओरिजिनल आईडी की तस्वीरें नहीं थीं.
शुभांशु रौतेला, जिला अध्यक्ष प्रत्याशी, भारतीय युवा कांग्रेस

इस फर्जीवाड़े का सबसे गंभीर पहलू वोटर कार्ड के एपिक नंबर से जुड़ा है. उन्होंने जांच में पाया कि कार्ड पर दर्ज एपिक नंबर तो असली थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी दर्ज हैं. लेकिन डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उनकी उम्र बदल दी गई.

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शुभांशु ने एसएसपी अल्मोड़ा को पहले ही लिखित शिकायत दर्ज करवाई. (PHOTO-ETV Bharat)

दरअसल, इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो वोटर 77 साल का दर्ज है, उसे फोटो एडिटिंग के जरिए कार्ड पर 35 साल का दिखाकर वोट डलवाया गया. हालांकि, इस तरह का खेल करके एक दो नहीं बल्कि हजारों फर्जी वोट डलवाए गए.

शुभांशु ने बताया कि, उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी तब लगी, जब वो अल्मोड़ा के तमाम क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर रहे थे. अल्मोड़ा छोटा शहर है, यहां बातें ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती. स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि कुछ लोग उनके पास आए थे, जिनके पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड थे. उन्हें मतदाताओं से आईडी नहीं चाहिए थी, वे सिर्फ उनका फोन नंबर और ओटीपी मांग रहे थे.

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अन्य व्यक्ति की फोटो लगाकर फर्जी तरीके से वोट डलवाने का आरोप (PHOTO-ETV Bharat)

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शुभांशु ने एसएसपी अल्मोड़ा को पहले ही लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. हालांकि, उनका आरोप है कि,

मामला सामने आने के बाद ही उनकी पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. जबकि इस पूरे घटनाक्रम और सबूतों के साथ पार्टी के आलाकमान और बड़े नेताओं को ईमेल के जरिए जानकारी साझा कर दिया है. बावजूद इसके इस मामले कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी की छवि धूमिल होगी.
-शुभांशु रौतेला, जिला अध्यक्ष प्रत्याशी, भारतीय युवा कांग्रेस-

इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. लेकिन अगर किसी को इस तरह की जानकारी है तो वो कांग्रेस पार्टी के हेड क्वार्टर में तथ्यों के साथ ही इस बात को कह सकता है. साथ ही कहा कि जो इस मामले को उठा रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, उससे आगे बढ़कर इस मामले को इस तरह से हल किया जाए, ताकि आगे इस तरह से प्रश्न खड़े न हो.

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