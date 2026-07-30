ETV Bharat / state

राजस्थानी विभाग की मांग पर आमरण अनशन: छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पुलिस ने जबरन अस्पताल पहुंचाया

जयपुर: मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के आदेशों का विरोध और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन आठवें दिन भी जारी रहा, लेकिन इसी बीच पुलिस राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंची और शुभम रेवाड़ को जबरन उठाकर SMS अस्पताल में भर्ती कर दिया गया. शुभम रेवाड़ का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक उन्हें अनशन से उठाया और अस्पताल ले आया. फिलहाल शुभम को SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती किया गया है और चिकित्सक उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं. बीते दिन भी डॉक्टरों की टीम अनशन स्थल पर पहुंची थी, लेकिन शुभम ने जांच कराने से इनकार कर दिया था.

मराठी भाषा को बढ़ावा देने के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ का कहना है कि राज्यपाल महाराष्ट्र से आते हैं और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के आदेश जारी करते हैं, जबकि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी के लिए आज तक नियमित विभाग स्थापित नहीं किए गए. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि राजस्थानी भाषा के विद्यार्थी वर्षों से अपने विषय के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- राजस्थानी भाषा को लेकर आंदोलन तेज: 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी, राज्यपाल के नए निर्देशों पर छात्रों ने उठाए सवाल