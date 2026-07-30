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राजस्थानी विभाग की मांग पर आमरण अनशन: छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पुलिस ने जबरन अस्पताल पहुंचाया

राजस्थान विश्वविद्यालय में मराठी अध्ययन केंद्र के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे शुभम रेवाड़ को पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया.

शुभम रेवाड़ को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया
शुभम रेवाड़ को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 4:20 PM IST

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जयपुर: मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के आदेशों का विरोध और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन आठवें दिन भी जारी रहा, लेकिन इसी बीच पुलिस राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंची और शुभम रेवाड़ को जबरन उठाकर SMS अस्पताल में भर्ती कर दिया गया. शुभम रेवाड़ का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक उन्हें अनशन से उठाया और अस्पताल ले आया. फिलहाल शुभम को SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती किया गया है और चिकित्सक उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं. बीते दिन भी डॉक्टरों की टीम अनशन स्थल पर पहुंची थी, लेकिन शुभम ने जांच कराने से इनकार कर दिया था.

मराठी भाषा को बढ़ावा देने के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ का कहना है कि राज्यपाल महाराष्ट्र से आते हैं और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के आदेश जारी करते हैं, जबकि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी के लिए आज तक नियमित विभाग स्थापित नहीं किए गए. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि राजस्थानी भाषा के विद्यार्थी वर्षों से अपने विषय के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि राजभवन की ओर से अध्ययन केंद्रों की घोषणा की जा रही है, जबकि तीन विश्वविद्यालयों में राजस्थानी से जुड़े विभाग भी मौजूद हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले से राजस्थानी अध्ययन केंद्र चल रहा है. छात्रों की मांग केवल अध्ययन केंद्र खोलने की नहीं, बल्कि राजस्थान विश्वविद्यालय में नियमित शैक्षणिक विभाग स्थापित करने, पाठ्यक्रम शुरू करने और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने की है, ताकि विद्यार्थी राजस्थानी भाषा का अध्ययन कर सकें.

राज्यपाल ने ये निर्देश दिए थे: हाल ही में प्रदेश में राजस्थानी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए थे. राजस्थानी भाषा के मुद्दे के साथ-साथ आंदोलनकारी छात्रों ने प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग भी उठाई है.

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