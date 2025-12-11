ETV Bharat / state

फर्जी कफ सिरप मामला; फरार शुभम और उसके साथी महेश पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

वाराणसी: फर्जी कफ सिरप की सप्लाई मामले में फरार शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर महेश सिंह पर वाराणसी पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. इस मामले का कथित मास्टरमाइंड शुभम काफी समय से फरार है. उस पर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स के तहत केस दर्ज हैं.

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि बुधवार को शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए टीमों को अलग-अलग जगह भेजा गया था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला. शुभम के आदमपुर स्थित प्रह्लाद घाट कायस्थ टोला और उसके दूसरे घर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है.

वाराणसी कमिश्नरेट की एसआईटी, यूपी एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स की टीम लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन शुभम हाथ नहीं आया. शुभम के साथ ही वरुण सिंह, गौरव जायसवाल, विशाल मल्होत्रा की भी तलाश की जा रही है.

संपत्तियां होंगी कुर्क: डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही इनाम की राशि भी बढ़ाई जाएगी. वहीं, गिरफ्तारी नहीं होने पर उनकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी शुरू की जा रही है. शुभम जायसवाल के मकान पर दबिश देकर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है.