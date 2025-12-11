ETV Bharat / state

फर्जी कफ सिरप मामला; फरार शुभम और उसके साथी महेश पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि फरार आरोपी नहीं पकड़े गए तो जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी कफ सिरप मामला.
फर्जी कफ सिरप मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 10:16 AM IST

वाराणसी: फर्जी कफ सिरप की सप्लाई मामले में फरार शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर महेश सिंह पर वाराणसी पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. इस मामले का कथित मास्टरमाइंड शुभम काफी समय से फरार है. उस पर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स के तहत केस दर्ज हैं.

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि बुधवार को शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए टीमों को अलग-अलग जगह भेजा गया था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला. शुभम के आदमपुर स्थित प्रह्लाद घाट कायस्थ टोला और उसके दूसरे घर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है.

वाराणसी कमिश्नरेट की एसआईटी, यूपी एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स की टीम लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन शुभम हाथ नहीं आया. शुभम के साथ ही वरुण सिंह, गौरव जायसवाल, विशाल मल्होत्रा की भी तलाश की जा रही है.

संपत्तियां होंगी कुर्क: डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही इनाम की राशि भी बढ़ाई जाएगी. वहीं, गिरफ्तारी नहीं होने पर उनकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी शुरू की जा रही है. शुभम जायसवाल के मकान पर दबिश देकर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है.

साथ ही परिजनों को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि एसआईटी ने खोजवां निवासी दिवेश जायसवाल, अंकुश सिंह, घनश्याम मौर्य समेत अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई हैं. उनकी लोकेशन ट्रेस करने की जा रही है.

शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने पिछले दिनों कोलकाता से गिरफ्तार किया था. फिलहाल, वाराणसी कमिश्नरेट, सोनभद्र, जौनपुर, चंदौली के अलावा गाजियाबाद में शुभम के खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

शुभम को दुबई, कोलकाता, दिल्ली और उत्तराखंड सहित अन्य जगहों पर तलाशा जा रहा है. झारखंड, रांची की शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद और शुभम जायसवाल समेत 38 फार्मो के खिलाफ कोतवाली थाने में एनडीपीएस और धोखाधड़ी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

