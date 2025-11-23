ETV Bharat / state

सोनीपत में दोहरे हत्याकांड का आरोपी शुभम एनकाउंटर में ढेर, एंटी गैंगस्टर यूनिट और सीआईए ने की कार्रवाई

24 अक्टूबर को पिता-पुत्र की हत्या का आरोपः मिली जानकारी के अनुसार करनाल के गांव छपरा का रहने वाला कुख्यात शार्प शूटर शुभम रविवार को सोनीपत के गोपालपुर गांव में नितिन नाम के शख्स की हत्या को अंजाम देने की फिराक में खरखोदा थाना क्षेत्र में घूम रहा था. इसी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर 24 अक्टूबर को गोपालपुर के ही रहने वाले मोहित और उसके पिता धर्मवीर को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा था. आज सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 और सीआईए 1 की टीमों को इसकी सूचना मिली.

सोनीपत: जिले के खरखोदा में गोपालपुर निवासी धर्मवीर और उसके बेटे मोहित की आपसी रंजिश में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोनीपत पुलिस की कई क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हुई थी. रविवार को सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 और सीआईए 1 की टीमों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर शुभम को एक मुठभेड़ में मार गिराया है. शुभम पर दर्जनभर से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोप था. मुठभेड़ स्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं.

शुभम के परिजनों को पुलिस ने दी सूचनाः शुभम को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया गया तो उसने क्राइम ब्रांच की टीमों पर फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में शुभम को मार गिराया. उसका साथी मौके से फरार होने से कामयाब हो गया, लेकिन उसको भी पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें काम कर रही है और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस की एक टीम शुभम को घायल अवस्था में खरखोदा सिविल अस्पताल लेकर पहुंची थी. जहां से उसे खानपुर पीजीआई भिजवाया गया लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया. अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया और उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है.

जवाबी कार्रवाई में मारा गया शुभमः सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने बताया कि "खरखोदा के दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आज एंटी गैंगस्टर यूनिट और सीआईए 1 ने मुठभेड़ के बाद शार्प शूटर शुभम को पकड़ने के लिए जब यहां पर ट्रैप लगाया गया तो उसने पुलिस पर गोलियां चलाई. जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और उसकी मौत हो गई. वो गांव गोपालपुर में नितिन की हत्या को अंजाम देने की फिराक में था और आज पुलिस ने एक जान और बचाई. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है."

कुछ दिन पहले एटीएस का किया गया है गठनः सोनीपत के गांव गोपालपुर में पुलिस के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़ के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारी मुठभेड़ में मार गिराए गए शुभम से बरामद हथियारों की जांच करते हुए नजर आए. आपको बता दें कि कई दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद हरियाणा में एटीएस का गठन किया गया है.