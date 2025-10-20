ETV Bharat / state

दिवाली 2025 शुभ मुहूर्त: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों संग मनाई दीवाली

रायपुर: दीपावली के अवसर पर महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े रायपुर पहुंचीं. मंत्री ने रायपुर के माना वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के साथ दीवाली पर्व की खुशियां मनाई. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और बुजुर्गों को मिठाई भी खिलाई. मंत्री राजवाड़े ने बुजुर्गों को नए कपड़े और उपहार भी दिए. महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर उनका हाल चाल भी लिया. आश्रम में मिल रही सुविधाओं की भी मंत्री ने जानकारी ली.

बुजुर्ग महिलाओं संग मनाई दिवाली: महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हमारे बुजुर्ग नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं. इनके अनुभव और आशीर्वाद से ही समाज की नींव मजबूत होती है. शासन का प्रयास है कि वृद्धजन सम्मानपूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताएं. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए वृद्धजन सेवा योजना, पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य जांच शिविर, मानसिक-सामाजिक परामर्श केंद्र जैसी योजनाओं का संचालन कर रही है. मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

ओल्ड एज होम में बुजुर्गों संग मनाई दीवाली (ETV Bharat)

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्गों की देखभाल में किसी प्रकार की कमी न रहे. दीवाली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि संवेदनाओं को साझा करने का अवसर है. उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे इस पावन पर्व पर अपने आसपास के बुजुर्गों से मिलें, उनका आशीर्वाद लें और उन्हें अपनत्व का अहसास कराएँ. वृद्धाश्रम परिसर को दीपों और रंगोलियों से सजाया गया था. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने मिलकर बुजुर्गों के साथ दीप जलाए.