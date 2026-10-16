'जहां कांग्रेस जीतती है वहां व्यवस्था ठीक, जहां जनता उन्हें नकार देती है, वहां सवाल उठाते हैं'- श्रुति चौधरी
भिवानी में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "वोट चोरी का नैरेटिव हार की हताशा है."
Published : October 16, 2026 at 5:37 PM IST
भिवानीः हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार सियासी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में लगातार तीन बार जनता से नकारे जाने के बाद अब विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी हताशा छिपाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर की अनाज मंडियों में बारिश के असर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह गंभीर हैं और सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.
शहीद राजेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण: उन्होंने कहा कि सरकार जहां धरातल पर काम कर रही है, वहीं विपक्ष केवल भ्रामक बयानबाजी और संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति में जुटा है. मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिला के गांव कैरू में अमर शहीद हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया.
'मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहती है': कैरू दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रुति चौधरी ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दों को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि "हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बेहद सजग है और यहां चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहती है, जिसमें खुद कांग्रेस समेत तमाम दलों के बीएलओ भी जमीनी स्तर पर भागीदार होते हैं." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "जहां कांग्रेस जीत दर्ज करती है वहां व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन जहां जनता उन्हें नकार देती है, वहां वे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगते हैं."
विपक्ष का आचरण बेहद दुर्भाग्यपूर्णः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण और विपक्षी नेताओं के हालिया प्रदर्शनों पर प्रहार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और पत्रकारों के प्रति जैसा बर्ताव सामने आया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई ठोस विजन है और न ही कोई स्पष्ट नेतृत्व, बल्कि वे देश में अराजकता और भ्रम का माहौल बनाकर अपनी प्रासंगिकता तलाशने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं.
'जनता विपक्ष के दोहरे चरित्र पहचान चुकी है': सुप्रीम कोर्ट द्वारा विपक्षी दलों के रुख पर आई हालिया टिप्पणियों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संवैधानिक दायरे में ही मान्य है, न्यायपालिका या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सड़क से दबाव बनाने की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि "जनता विपक्ष के इस दोहरे चरित्र और नकारात्मक राजनीति को अच्छी तरह पहचान चुकी है और इसे पूरी तरह खारिज कर चुकी है."