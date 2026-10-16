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'जहां कांग्रेस जीतती है वहां व्यवस्था ठीक, जहां जनता उन्हें नकार देती है, वहां सवाल उठाते हैं'- श्रुति चौधरी

भिवानी में श्रुति चौधरी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार ( ETV Bharat )

भिवानीः हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार सियासी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में लगातार तीन बार जनता से नकारे जाने के बाद अब विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी हताशा छिपाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर की अनाज मंडियों में बारिश के असर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह गंभीर हैं और सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.

शहीद राजेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण: उन्होंने कहा कि सरकार जहां धरातल पर काम कर रही है, वहीं विपक्ष केवल भ्रामक बयानबाजी और संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति में जुटा है. मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिला के गांव कैरू में अमर शहीद हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया.