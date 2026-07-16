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दादरी को श्रुति चौधरी ने दी करोड़ों की सौगात, 7.56 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बंशीलाल पर सियासत करने वालों पर जमकर बरसीं

दादरी को श्रुति चौधरी ने दी करोड़ों की सौगात ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने चरखी दादरी में करोड़ों रुपये की सिंचाई एवं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास, जल संरक्षण और किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर उठे राजनीतिक विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. "विपक्ष बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा": श्रुति चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, "विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश कर कृत्रिम विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. मनोहर लाल ने केवल आपातकाल के दौरान हुई राजनीतिक बातचीत का एक संदर्भ साझा किया था, लेकिन विपक्ष ने उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया." 7.56 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन (ETV Bharat) "चौधरी बंशीलाल हरियाणा के निर्माता हैं": सिंचाई मंत्री ने आगे कहा कि, "चौधरी बंशीलाल जी हरियाणा के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं. पूरा प्रदेश उनके योगदान को सम्मान के साथ याद करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हमेशा उनके योगदान का सम्मान किया है. जो लोग आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने उनके जीवनकाल में कभी उनका साथ नहीं दिया."