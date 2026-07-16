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दादरी को श्रुति चौधरी ने दी करोड़ों की सौगात, 7.56 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बंशीलाल पर सियासत करने वालों पर जमकर बरसीं

चरखी दादरी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्रुति चौधरी ने विपक्ष पर मनोहर लाल के बयान को तोड़ने का आरोप लगाया.

SHRUTI CHOUDHRY CHARKHI DADRI
दादरी को श्रुति चौधरी ने दी करोड़ों की सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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चरखी दादरी: हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने चरखी दादरी में करोड़ों रुपये की सिंचाई एवं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास, जल संरक्षण और किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर उठे राजनीतिक विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

"विपक्ष बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा": श्रुति चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, "विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश कर कृत्रिम विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. मनोहर लाल ने केवल आपातकाल के दौरान हुई राजनीतिक बातचीत का एक संदर्भ साझा किया था, लेकिन विपक्ष ने उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया."

7.56 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

"चौधरी बंशीलाल हरियाणा के निर्माता हैं": सिंचाई मंत्री ने आगे कहा कि, "चौधरी बंशीलाल जी हरियाणा के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं. पूरा प्रदेश उनके योगदान को सम्मान के साथ याद करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हमेशा उनके योगदान का सम्मान किया है. जो लोग आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने उनके जीवनकाल में कभी उनका साथ नहीं दिया."

7.56 करोड़ की छह परियोजनाओं का उद्घाटन: श्रुति चौधरी ने बताया कि, "चरखी दादरी में 7 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से तैयार छह विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है. इन परियोजनाओं से लगभग 40 हजार लोगों और 1,350 एकड़ कृषि भूमि को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रही है."

42 करोड़ से होगा बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री का नवीनीकरण: उन्होंने जानकारी दी कि, "42 करोड़ रुपये की लागत से बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री के नवीनीकरण का कार्य कराया जाएगा. इस डिस्ट्रीब्यूट्री का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल ने करवाया था, लेकिन लंबे समय से इसका रखरखाव नहीं हुआ. अब इसके नवीनीकरण से करीब 20 गांवों के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी."

" हेड से टेल तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता": जल प्रबंधन पर जोर देते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ड्रेनेज सफाई का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराया गया है, जिसकी स्थानीय सरपंचों ने भी पुष्टि की है. वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत नहरों के आधुनिकीकरण, रिमॉडलिंग और SCADA सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है, जिससे हेड से लेकर टेल तक पानी की निगरानी और आपूर्ति सुनिश्चित होगी."

डार्क ज़ोन में भूजल सुधार पर फोकस: श्रुति चौधरी ने आगे कहा कि, "बाढड़ा और दादरी क्षेत्र डार्क ज़ोन में आते हैं. सरकार बड़े जलाशयों और वॉटर बॉडीज के निर्माण पर तेजी से काम कर रही है, ताकि भूजल स्तर में सुधार हो और भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.इन परियोजनाओं से किसानों और आम लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा."

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