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"BBMB पर बेवजह की राजनीति", विपक्ष के सियासी बवाल पर श्रुति चौधरी-रणबीर गंगवा का पलटवार

बीबीएमबी में नियुक्तियों को लेकर बदलाव की नोटिफिकेशन पर विपक्ष के सवालों का कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और रणबीर गंगवा ने जवाब दिया है.

Shruti Choudhary and Ranbir Gangwa spoke on the opposition questions on Bhakra Beas Management Board
"BBMB पर बेवजह की राजनीति" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : केंद्र सरकार ने बीबीएमबी में नियुक्तियों को लेकर बदलाव की नोटिफिकेशन जारी की है जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब की सियासत गर्मा गई है. पंजाब इसको उनके हितों के खिलाफ उठाया गया कदम बता रहा है तो वहीं हरियाणा में भी विपक्ष इस पर अपना विरोध जता रहा है. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीबीएमबी को लेकर केंद्र के नए नोटिफिकेशन को हरियाणा के हितों पर कुठाराघात बताया है. वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने साजिश के तहत बीबीएमबी के संशोधित नियम को लागू किया है.

"हरियाणा-पंजाब के हितों का ध्यान रखा जाएगा" : वहीं विपक्ष के इस मुद्दे पर हमलों को देखते हुए बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है. सत्ता पक्ष इस मामले में विपक्ष की मंशा पर सवाल उठता दिख रहा है. हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का बीबीएमबी में नई नियुक्तियों को लेकर बयान सामने आया है. उनका कहना है कि हरियाणा और पंजाब दोनों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी राज्य के अधिकारों से समझौता नहीं होगा. उन्होंने ने स्पष्ट किया है कि सभी फैसले संतुलन और राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जा रहे हैं.

"BBMB पर बेवजह की राजनीति" (Etv Bharat)

बेवजह राजनीति कर रहा विपक्ष : वहीं इस मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के नए नोटिफिकेशन को सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है. केंद्र सरकार ने बीबीएमबी पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बंटवारा पहले ही हो चुका है और अधिकारी तो सरकार के ही होते हैं. सरकार का काम फैसलों को लागू करना है और ये पहले से ही लागू है. विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे ऐसे विवाद ढूंढ रहे हैं."

Last Updated : April 15, 2026 at 5:41 PM IST

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