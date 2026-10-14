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SPECIAL: नवरात्र में नौ दिनों तक राममय रहता है चुटिया का 350 साल पुराना मंदिर, 1970 से कन्याएं कर रहीं रामायण पाठ

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रांची: शारदीय नवरात्र यानी मां दुर्गा की आराधना के नौ दिन, देशभर में इन दिनों देवी उपासना की अलग-अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं. लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में नवरात्र का स्वर कुछ अलग है. यहां नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के साथ रामायण की चौपाइयां गूंजती हैं. कुंवारी कन्याएं सामूहिक रूप से रामायण का सस्वर पाठ करती हैं और इसी के साथ करीब पांच दशक से अधिक पुरानी धार्मिक परंपरा आगे बढ़ती है.

वर्ष 1970 से चली आ रही रामायण नवाह्न परायण महायज्ञ की यह परंपरा मंदिर को नवरात्र के दौरान विशेष पहचान देती है. चुटिया का यह मंदिर केवल पूजा-पाठ का स्थल नहीं, बल्कि रांची के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. पत्थरों से निर्मित दो मंजिला मंदिर की प्राचीन वास्तुकला, इसे शहर के दूसरे धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती है. नागवंशी राजाओं के काल से जुड़े इस मंदिर के इतिहास और यहां की परंपराओं के कारण शारदीय नवरात्र के दौरान इसकी महत्ता और बढ़ जाती है.