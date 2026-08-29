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संभल में PAC की जमीन पर बनी मजार ध्वस्त, बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई जमीन

संभल में पीएसी की जमीन कब्जामुक्त कराई गई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: जिले के हयातनगर इलाके में पीएसी के लिए खरीदी गई जमीन के एक बड़े हिस्से को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है. दतावली गांव में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर कथित अवैध कब्जे को ध्वस्त कराते हुए जमीन कब्जा मुक्त कराई. बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में पीएसी की स्थापना के लिए करीब 407 बीघा जमीन खरीदी गई थी. इसी जमीन के एक हिस्से में मजार बनाए जाने और कुछ हिस्सों में खेती किए जाने की बात सामने आई. मामला संज्ञान में आने के बाद राजस्व विभाग की टीम और पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया. संभल में पीएसी की जमीन कब्जामुक्त कराई गई. (Video Credit; ETV Bharat) पीएसी की स्थापना के लिए खरीदी गई जमीन के एक हिस्से पर कथित तौर पर अवैध कब्जा होने की जानकारी प्रशासन को मिली थी. जमीन पर मजार स्थापित किए जाने की बात भी सामने आई. साथ ही जमीन के कुछ हिस्से पर लोग खेती भी करने लगे थे. जब इसकी जानकारी प्रशासन को हुई तो कब्जामुक्त कराने के लिए एक्शन लिया गया. स्थानीय अधिकारियों के साथ ही पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के मद्देनजर पहुंचे.