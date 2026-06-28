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श्रीनाथजी को कराया महा ज्येष्ठाभिषेक स्नान, लगाया सवा लाख आम का भोग

इसी दिन श्रीनाथजी का ब्रज के युवराज के रूप में अभिषेक किया गया था.

Shrinathji offered mangoes
श्रीनाथजी को लगाया सवा लाख आम का भोग (Source - Shrinathji Temple)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 5:18 PM IST

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राजसमंद: पुष्टिमार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथजी की हवेली में स्नान यात्रा उत्सव के अवसर पर ज्येष्ठा नक्षत्र में रविवार सुबह श्रीजी प्रभु व लाडले लाल को सुगंधित अधिवासित यमुना जल से महा ज्येष्ठाभिषेक स्नान कराया गया. अभिषेक के दर्शन पश्चात श्रीजी प्रभु को श्रृंगार धराकर राजभोग में सवा लाख से अधिक आम का भोग लगाया गया.

स्नान यात्रा के अवसर पर गोस्वामी चिरंजीव 105 श्री विशाल बावा ने ज्येष्ठाभिषेक की बधाई देते हुए इसके महत्व को बताया. विशाल बावा ने बताया कि जन्माष्टमी की तरह यह नक्षत्र प्रधान उत्सव है. ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जेष्ठा नक्षत्र होने पर प्रभु को सूर्योदय से पूर्व शीतल अष्टगंध आदि से अधिवासित जल से पुरुष सूक्त के मंत्रोच्चार के बीच स्नान करवाया जाता है. अधिवासन के लिए उत्सव से एक दिन पूर्व ही मंदिर की भीतर की बावड़ी से जल भरा जाता है. विधिवत पूजन कर जल में कदंब, कमल, गुलाब, जूही सहित 8 प्रकार के पुष्प व केसर, चंदन, जमुना जल पधराकर जल का अधिवासन किया जाता है. यह बाल स्वरूप प्रभु के सुर्खात व रक्षार्थ किया जाता है.

श्रद्धालुओं ने लिया ज्येष्ठाभिषेक का आनंद, देखें वीडियो (Source - Shrinathji Temple)

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इसी दिन प्रभु का ब्रज के युवराज के रूप में अभिषेक किया गया था. अतः इस दिन प्रभु को स्वामिनीजी के भावरूप शंख से अभिषेक करवाया जाता है. बृजवासियों द्वारा ऋतुफल के रूप में प्रभु को आम भेंट किए गए. इस कारण प्रभु को उत्तम सवा लाख आम का भोग धराया जाता है.

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सुबह स्नान के दर्शनों के उपरांत राजभोग के दर्शनों में वैष्णव श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इस दौरान दर्शनार्थियो व स्थानीय लोगों को स्नान के जल के साथ ही आम के भोग का वितरण किया गया. स्नान यात्रा के अवसर पर श्रीनाथजी मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय, मुख्य प्रशासक भारत भूषण व्यास, तिलकायत श्री के मुख्य सलाहकार अंजन शाह, मंदिर मंडल सदस्य समीर चौधरी, तिलकायत श्री के सचिव लीलाधर पुरोहित, सीईओ जितेंद्र कुमार पंड्या, सहायक अधिकारी अनिल सनाढ्य, समाधानी उमंग व दिनेश मेहता, कैलाश पालीवाल, कल्पित जोशी आदि उपस्थित रहे.

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श्रीनाथजी का ज्येष्ठाभिषेक स्नान
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