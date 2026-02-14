ETV Bharat / state

सिरसा में झींगा मछली पालन को बढा़वा, मालामाल हो रहे किसान, जानें सरकार क्या दे रही लाभ

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर इसके दूसरे विकल्प की और बढ़ रहे हैं. किसान अब झींगा मछली पालन की खेती करने में जुट गए हैं. झींगा मछली पालन सिरसा के किसानों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है. फ़िलहाल सिरसा जिला में करीब 500 से ज्यादा किसान झींगा मछली पालन की खेती कर रहे हैं. हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा भी झींगा मछली पालन करने वाले किसानों को अनेक प्रकार की सुविधा और सब्सिडी दी जा रही है. जिससे किसान उत्साहित होकर झींगा मछली पालन के प्रति रुचि दिखा रहे है.

सरकार दे रही किसानों को लाभ: हरियाणा सरकार अब सिरसा जिला में करीब 10 हजार किसानों को इस लाभकारी खेती से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है. हरियाणा प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी झींगा मछली के प्रति भी विशेष तौर पर खूब रुचि दिखाई है. इसके साथ ही अब प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री शाम सिंह राणा भी झींगा मछली के प्रति काफी रुचि दिखा रहे है.

मालामाल हो रहे किसान: झींगा मछली की खेती करने से जहां किसानों को चंद महीनों में लाखों रुपये की कमाई हो जाती है. वहीं, झींगा मछली की खेती करने से उनको नुकसान नाम मात्र ही होता है. जबकि परम्परागत खेती करने में उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था. जैसे कि बेमौसमी बारिश पानी की कमी के कारण सूखा पड़ गया पेस्टिसाइड के साइड इफ़ेक्ट जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था. लेकिन झींगा मछली में उनको नुकसान कम और कई गुना प्रॉफिट हो रहा है.

महिला किसानों को सब्सिडी: सिरसा जिला के काफी किसान अब झींगा मछली के प्रति अग्रसर हो रहे हैं और जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी झींगा मछली पालन की खेती करने वाले किसानों का भरपूर साथ भी दे रही है. महिला किसानों को 60 फीसदी सब्सिडी दी जाती है. जबकि पुरुष किसानों को 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है. ऐसे में किसान भी इस मुनाफे वाली खेती की और अपने कदम जल्द से जल्द बढ़ा रहे है. यहां तक कि महिला किसान भी झींगा मछली पालन के प्रति रूचि लेकर झींगा मछली पालन कर रही है और चंद ही दिनों में ही लखपति हो चुकी हैं.

झींगा मछली की खेती के फायदे: सफ़ेद झींगा फार्मिंग करने गांव कर्मशाना के किसान अमृत कुमार और कर्ण सिंह ने बताया कि "वो पिछले कई सालों से झींगा की खेती कर रहे हैं. हालाँकि इससे पहले परंपरागत खेती भी कर रहे थे. लेकिन झींगा मछली की खेती के फायदे सुनकर उन्होंने परंपरागत खेती की बजाए झींगा मछली की खेती करने को ही बेहतर समझा है. शुरुआती दौर में आशा के अनुरूप मुनाफा हुआ है. हमारे इलाके में खारा पानी व लवणीय भूमि मत्स्य पालन के लिए सटीक बैठती है. मेरे काम को देखते हुए अब आसपास के इलाके में किसान जागरूक हो रहे हैं. परंपरागत खेती से हमें 7 से 8 गुना की कमाई हो रही है.

झींगा मछली उत्पादन के लिए सब्सिडी: वहीं, जब इस विषय को लेकर मत्स्य विभाग के अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि "सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत अनुसूचित जाति की महिला व पुरुष को झींगा उत्पादन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. वहीं, सामान्य श्रेणी में आने वाले पुरुष किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. प्रति हेक्टेयर में 14 लाख की राशि का यह प्रोजेक्ट है. जिसमे तालाब का निर्माण स्टोर खाद खुराक व इससे सम्बंधित लेबर इत्यादि इसमें शामिल होते हैं. गत वर्ष 300 से 350 एकड़ पर फसल उत्पादन किसानों द्वारा की गई थी. जिसमे 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन फसल का रहा था".