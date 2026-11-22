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श्रीमंत झा ने रोमानिया पैरा-आर्म रेसलिंग कप में जीता रजत और कांस्य पदक, शहीद सैनिकों और छत्तीसगढ़ के युवाओं को समर्पित

श्रीमंत झा का रोमानिया पैरा-आर्म रेसलिंग कप में शानदार प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: भारत के गौरवशाली पैरा-आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. जर्मनी में 19 नवंबर से 23 नवंबर 2026 तक आयोजित हो रहे रोमानिया पैरा-आर्मरेसलिंग कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए 2 पदक अपने नाम किए. श्रीमंत झा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं.

शहीद सैनिकों और छत्तीसगढ़ के युवाओं को जीत समर्पित (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ताकत और टेकनीक का प्रदर्शन श्रीमंत झा ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में एक कांस्य और एक रजत पदक जीता है. उन्होंने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली +75 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की. एक रोमांचक और उच्च स्तर के मुकाबले में श्रीमंत झा ने अपनी ताकत, सटीक तकनीक और मजबूत इरादों का प्रदर्शन करके पोडियम पर अपनी जगह पक्की की.