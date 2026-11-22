श्रीमंत झा ने रोमानिया पैरा-आर्म रेसलिंग कप में जीता रजत और कांस्य पदक, शहीद सैनिकों और छत्तीसगढ़ के युवाओं को समर्पित
पैरा-आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने कहा- दूरस्थ अंचलों के युवाओं और बच्चों को जीत समर्पित, असली ताकत हिंसा में नहीं बल्कि खेल के मैदान में
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 8:43 PM IST
रायपुर: भारत के गौरवशाली पैरा-आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. जर्मनी में 19 नवंबर से 23 नवंबर 2026 तक आयोजित हो रहे रोमानिया पैरा-आर्मरेसलिंग कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए 2 पदक अपने नाम किए. श्रीमंत झा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं.
ताकत और टेकनीक का प्रदर्शन
श्रीमंत झा ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में एक कांस्य और एक रजत पदक जीता है. उन्होंने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली +75 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की. एक रोमांचक और उच्च स्तर के मुकाबले में श्रीमंत झा ने अपनी ताकत, सटीक तकनीक और मजबूत इरादों का प्रदर्शन करके पोडियम पर अपनी जगह पक्की की.
यह उपलब्धि मेरे लिए बेहद खास है. मैं हर मैच में हमारे देश के बहादुर जवानों से प्रेरणा लेकर मैदान में उतरता हूं. ये जीत छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे दूरस्थ अंचलों के युवाओं और बच्चों को समर्पित करता हूं. हमारी असली ताकत हिंसा में नहीं बल्कि खेल के मैदान में है.- श्रीमंत झा, पैरा-आर्म रेसलर
युवाओं के लिए बने प्रेरणा
श्रीमंत ने कहा कि मेरे प्रदेश ओर देश का हर युवा भटकने के बजाय हाथ में खेल का सामान थामे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहराए. बदलते छत्तीसगढ़ की यह जीत उन सभी युवाओं के नाम है. मेरा अगला लक्ष्य आगामी बेल्जियम में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतना और भारत का गौरव बढ़ाना है.
जवानों को समर्पित कामयाबी
श्रीमंत झा ने अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम किया है. जीत के बाद उन्होंने भावुक होते हुए कहा मेरी हर जीत उन बहादुर सैनिकों के लिए है जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. मैं यह ब्रॉन्ज पदक हमारे सभी शहीद जवानों को समर्पित करता हूं.
एक ऐतिहासिक उपलब्धि
इस महाद्वीपीय स्तर की प्रतियोगिता में श्रीमंत झा ने अपने विशाल अनुभव और खेल कौशल का लोहा मनवाया. इस नए पदक के साथ ही पैरा-आर्म रेसलर श्रीमंत झा के नाम अब भारत के लिए कुल 71 अंतरराष्ट्रीय मेडल हो गए हैं. यह सफलता वैश्विक मंच पर उनकी विरासत और पहचान को और मजबूत करती है.