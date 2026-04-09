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कुंभ मेले को लेकर श्रीमहंत रविंद्रपुरी का बयान, सभी अखाड़े सरकार के साथ, भ्रम न फैलाएं लोग

श्री पंचायती अखाड़ा महा निर्वाणी के सचिव रविन्द्र पुरी ने राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले को लेकर की जा रही तैयारियों की सराहना की.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 2:52 PM IST

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हरिद्वार: कुंभ मेला 2027 की तैयारी के बीच हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने सरकार की ओर से की जा रही कुंभ की तैयारियों की सराहना की है. दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पत्रकारों से बात करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि संन्यासी, बैरागी और निर्मल सभी परंपराओं के अखाड़े, सरकार के साथ हैं, और 2027 में भव्य कुंभ मेले का आयोजन होगा.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है. मेला प्रशासन के सभी अधिकारियों का सहयोग अखाड़ों को मिल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी सभी संतों ने एक मत होकर कुंभ के आयोजन की सहमति दी थी. महंत रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष भी हैं.

दरअसल, हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से जारी हैं. कुंभ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है.

साथ ही कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं, अखाड़ों तथा साधु-संतों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु-संतों एवं अखाड़ों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. इसके साथ ही अखाड़ों के स्तर पर भी कुंभ मेले को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

श्री पंचायती अखाड़ा महा निर्वाणी के सचिव श्री महंत रविन्द्र पुरी ने राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले को लेकर की जा रही तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित किया है. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महत्वपूर्ण सहयोग की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया.

श्री महंत रविन्द्र पुरी ने कहा कि सभी अखाड़े धार्मिक परंपरा के अनुसार कुंभ मेले में भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में अखाड़ों द्वारा पूरे विधि-विधान से धर्मध्वजाओं की स्थापना कर अपनी छावनियां स्थापित की जाएंगी. अखाड़ों द्वारा परंपरानुसार पेशवाई एवं अमृत स्नान में सहभागिता की जाएगी.

उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए सभी अखाड़ों व श्री गंगा सभा की सहमति से स्नान पर्वों एवं अमृत स्नान (शाही स्नान) की तिथियों की घोषणा के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार सहित कुंभ क्षेत्र में शामिल सभी स्थानों पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थीं.

उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे आधारभूत कार्यों से न केवल मेले के दौरान, बल्कि लंबे समय तक धर्मनगरी हरिद्वार सहित समूचे कुंभ क्षेत्र को लाभ मिलेगा. अन्य अवसरों पर भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को इसका लाभ प्राप्त होगा. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, तीर्थाटन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों से कुंभ मेले का दिव्य एवं भव्य आयोजन सुनिश्चित है, जिसके लिए सभी अखाड़ों के स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2021 में आयोजित कुंभ मेले में कोविड के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन संभव नहीं हो सका था. वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर साधु-संतों के साथ-साथ श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है. निश्चित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में प्रतिभाग करेंगे, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा समय पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

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श्रीमहंत रविंद्रपुरी का बयान
हरिद्वार कुंभ मेला 2027
HARIDWAR KUMBH MELA 2027

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