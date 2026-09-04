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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त; जानें पूजा विधि, इन मंत्रों का जप करें, वर्षों बाद अद्भुत संयोग

वाराणसी से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का का शुभ मुहूर्त.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का का शुभ मुहूर्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 11:39 AM IST

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वाराणसी: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4-5 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि को मनाया जा रहा है. शुभ मुहूर्त 4 सितंबर की रात 11:57 बजे से 5 सितंबर रात 12:43 बजे तक यानी कुल 46 मिनट का है. इस विशेष खबर में हम आपको बता रहे हैं कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि क्या है? किन मंत्रों का जप करना चाहिए? जन्माष्टमी पर्व पर पूजन का क्या महत्व है.

ETV भारत की टीम ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, मंत्र आदि की जानकारी के लिए वाराणसी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी से बातचीत की. ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म 4 सितंबर को मध्य रात्रि में मनाया जाएगा. इस बार अद्भुत संयोग है. कई वर्षों के बाद इस बार सभी मतावलंबी एक ही दिन भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे. मध्य रात्रि में भगवान का जन्म होगा.

वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

रोहिणी नक्षत्र की निशा को जन्माष्टमी: उन्होंने बताया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र युक्त जो निशा होती है, उस दिन मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है.

भगवान का जन्म नहीं होता बल्कि वह प्रकट होते हैं. इसीलिए कहते हैं...भए प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्य हितकारी. हरषित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे करें श्रीकृष्ण जन्मष्टमी व्रत और पूजा: पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि सबसे पहले दिन भर का उपवास रखना है. मंदिर, पूजा स्थल की साफ-सफाई करने के साथ ही भगवान की झांकी लगानी चाहिए. इस दिन मध्य रात्रि के समय खीरे में भगवान को रखें और उसके बाद उनको प्रकट करें.

प्रकट होने के बाद पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और शर्करा से प्रभु को स्नान कराएं. स्नान के बाद उन्हें वस्त्र पहनाए, यज्ञोपवीत धारण कराएं. भगवान श्रीकृष्ण को चंदन-इत्र लगाएं.

पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद उन्हें मक्खन और मिश्री का भोग लगाए. भगवान को वैजयंती के फूल की माला पहनाएं. इस दौरान उन्हें मोर का मुकुट पहना दें और उसके बाद में उन्हें झूला झुलाएं. इस समय भगवान कृष्ण के मंत्र का उच्चारण करें.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मंत्र.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मंत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन मंत्रों का जप करें: उन्होंने बताया कि इस मौके पर ओम् नमो भगवते वासुदेवाय, ओम् श्रीकृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम् देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पतेहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः मंत्र का उच्चारण और जाप कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि जन्मोत्सव के बाद सभी लोगों को भजन-कीर्तन करना चाहिए. भगवान को सोहर सुनाना चाहिए. वहीं खीरे में भगवान के जन्म करने के पीछे की भी कहानी है.

उन्होंने बताया कि खीरे को क्षीरसागर का स्वरूप माना जाता है. उसे मां के गर्भ के रूप में देखा जाता है. यही वजह है कि सिक्के से काटकर के खीरे में भगवान को रखा जाता है. इसका अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि. (Photo Credit: ETV Bharat)

उपवास रखना है जरूरी: पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि इस व्रत में मुख्य रूप से लोग एक गलती जरूर करते हैं. वह गलती है उपवास न करने की. पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि हर समय उपवास न रखने से पुण्य नहीं मिलता तो पाप की भी प्राप्ति नहीं होती है.

कुछ विशेष परिस्थितियों में उपवास महत्वपूर्ण हो जाता है. जैसे ग्रहण और भगवान के जन्म के समय. इसलिए यदि जन्माष्टमी पर आप उपवास नहीं रखते हैं, तो पाप मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती हैं. इसलिए भगवान के जन्म के समय में अन्न न खाएं. फल-फलाहार करके उपवास रखें.

इसलिए मध्यरात्रि में हुआ भगवान का जन्म: भगवान के मध्य रात्रि के जन्म के पीछे भी एक आध्यात्मिक कहानी. उन्होंने बताया कि जब प्रभु ने रामावतार लिया था तो उस समय उनके दर्शन के लिए सूर्य देव थे. एक महीने तक निशा हुई ही नहीं थी.

इस मौके पर चंद्रदेव ने प्रभु के जन्म के उत्सव को नहीं देखा था. तब चंद्र देव ने प्रभु की प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वह भी उनके जन्म को देख सकें. तब नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि द्वापर युग में वह मध्य रात्रि में जन्म लेंगे.

पूजा स्थल पर सजावट करना चाहिए.
पूजा स्थल पर सजावट करना चाहिए. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके साथ ही उन्होंने चंद्र देव को प्रभु के साथ नाम जोड़ने का भी आशीर्वाद दिया. यही वजह है कि भगवान को कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है. उन्होंने बताया कि यही नहीं मध्य रात्रि में जन्म लेने के कारण भगवान कृष्ण में चंद्रमा की कलाएं भी दिखती हैं.

जिस तरीके से चंद्रमा को 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है. उसी प्रकार भगवान कृष्ण की भी अलग-अलग लीलाएं वह कलाएं हैं, जो चंद्र की भांति हैं. भगवान का नटखट स्वरुप और अलग-अलग रूप उन्हीं कलाओं का द्योतक है.

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Last Updated : September 4, 2026 at 11:39 AM IST

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