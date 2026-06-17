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दुर्गम श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से होगी शुरू, बुकिंग के लिए खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल

कुल्लू: देश की दुर्गम यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव की यात्रा इस साल 10 जुलाई से 23 जुलाई तक की जाएगी. बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी अब जल्द ही पोर्टल खोल दिया जाएगा. इस यात्रा को 6 सेक्टर में बांटा जाएगा और जगह-जगह पर एसडीआरएफ के जवान और पर्वतारोहण संस्थान के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे.

इसी विषय को लेकर बीते दिनों श्रीखंड महादेव यात्रा कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि जगह-जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा मेडिकल टीम भी बेस कैंप पर मौजूद रहेगी, जो यात्री मेडिकल में फिट पाया जाएगा. उसे ही सिर्फ यात्रा की अनुमति दी जाएगी.