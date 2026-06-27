श्रीखंड महादेव यात्रा पर मंडराया खतरा, बिना अनुमति पहुंच रहे श्रद्धालु, प्रशासन ने जताई हादसे की आशंका
कुल्लू जिले के निरमंड में करीब 18570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 5:07 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर इस साल स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. प्रशासन की ओर से अभी तक यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु बिना अनुमति के ही इस दुर्गम रास्ते पर पहुंच रहे हैं. इससे प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि विशेषज्ञ टीम यात्रा मार्ग को पहले ही बेहद जोखिम भरा बता चुकी है. प्रशासन ने पहले 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आधिकारिक यात्रा की तिथि तय की थी, लेकिन विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट के बाद फिलहाल इसे टाल दिया गया है.
श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग के निरीक्षण के लिए बीते दिनों भेजी गई टीम ने अपनी रिपोर्ट में भीमडवारी से पार्वती बाग तक के रास्ते को बेहद संवेदनशील बताया है. टीम के अनुसार इस क्षेत्र में भूस्खलन, चट्टान गिरने, अचानक जलस्तर बढ़ने, फ्लैश फ्लड और मलबे के बहाव का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने बताया कि मानसून के दौरान इस क्षेत्र में हालात और मुश्किल हो सकते हैं. ऐसे में बिना तैयारी और अनुमति के यात्रा करना श्रद्धालुओं की जान के लिए खतरा बन सकता है.
18570 फीट ऊंचाई पर स्थित है श्रीखंड महादेव
कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र की पहाड़ियों में करीब 18570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. वर्ष 2011 से प्रशासनिक तौर पर यह यात्रा शुरू करवाई गई थी, तब से लेकर अब तक यात्रा के दौरान कुल 46 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. इनमें सबसे ज्यादा हादसे ग्लेशियरों, ऑक्सीजन की कमी और कठिन रास्तों के कारण हुए हैं.
सोशल मीडिया पर दिख रहे यात्रा के वीडियो
प्रशासन की अनुमति नहीं होने के बावजूद कुछ लोग श्रीखंड महादेव की यात्रा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी कई श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा के वीडियो और फोटो साझा किए जा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि ऐसी यात्राओं से न सिर्फ श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ सकती है, बल्कि किसी आपदा की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बेहद मुश्किल हो सकता है.
पहले भी हो चुके हैं कई हादसे
बीते वर्षों में श्रीखंड यात्रा के दौरान कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं. वर्ष 2024 में भी तीन लोगों की मौत हुई थी. भीमतलाई में टेंट लगाने गए एक व्यक्ति की जान गई थी, जबकि पार्वती बाग क्षेत्र में ग्लेशियर पर पैर फिसलने से भी दो अन्य श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. इसके बावजूद बिना अनुमति यात्रा करने वालों पर सख्ती नहीं होने से खतरा लगातार बना हुआ है.
बिना परमिशन जाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी
वर्ष 2021 में दिल्ली के छह युवकों पर बिना अनुमति श्रीखंड महादेव यात्रा करने पर कार्रवाई की गई थी और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद से अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि बिना अनुमति श्रीखंड यात्रा पर जाने वालों को रोका जाएगा. इसके लिए नियमों को और सख्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अंतिम निर्णय सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा.
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