ETV Bharat / state

महामाया पहाड़ के दक्षिण में स्थित श्रीगढ़ का किला, जानिए इसके बनने और खंडहर होने की कहानी

साल 1905 से पहले अंबिकापुर को विश्रामपुर कहा जाता था. श्रीगढ़ उसकी राजधानी बनी. लेकिन श्रीगढ़ का किला अब खंडहर में तब्दील हो गया है.

SHRIGARH FORT
श्रीगढ़ का किला सरगुजा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 12:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: विश्व धरोहर दिवस पर पुरानी धरोहरों को संरक्षित करने पर चिंतन किया जाता है. इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके की रियायत की एक ऐसी धरोहर की कहानी बता रहे हैं, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है. ये धरोहर है श्रीगढ़ का किला. महामाया पहाड़ के दक्षिण क्षेत्र में स्थित श्रीगढ़ का किला काफी प्राचीन है जो अब चारों तरफ से जलमग्न हो चुका है. दीवारें खंडहर हो चुकी हैं.

श्रीगढ़ किला का इतिहास

सरगुजा विरासत के जानकार प्रोफेसर बीके वर्मा ने श्रीगढ़ किला के इतिहास के बारे में बताया. वे कहते हैं श्रीगढ़ महामाया पहाड़ के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है. ये अंबिकापुर के पूर्व में है. यह माना जाता है कि सरगुजा स्टेट राजा अजीत सिंह देव के समय में मैनपाट के पास बंदरकोट में था. वहां से शिफ्ट होने के बाद श्रीगढ़ आए. राजा अजीत सिंह देव अंग्रेजों के बहुत विरोधी थे. उन्होंने श्रीगढ़ को अपनी राजधानी बनाया. राजा अजीत सिंह देव ने ही श्रीगढ़ का किला बनवाया.

अंबिकापुर का पुराना नाम विश्रामपुर, श्रीगढ़ इसकी राजधानी

बीके वर्मा आगे बताते हैं कहीं-कहीं यह भी मिलता है कि श्रीगढ़ का किला कलचुरियों द्वारा बनवाया गया था. लेकिन सरगुजा राजपरिवार का मानना है कि राजा इंद्रजीत सिंह ने विश्रामपुर बसाया था और विश्रामपुर के रेप्लिका के रूप में ये सरगुजा स्टेट का ये अंबिकापुर बना. अंबिकापुर को पहले विश्रामपुर कहा जाता था और फिर श्रीगढ़ वहां की राजधानी बनी.

श्रीगढ़ किले के बारे में प्रोफेसर बीके वर्मा आगे बताते हैं कि किले के पास बधियाचुआ नाम का एक तालाब है. तालाब के पास सीढ़ियां बनी हुई थी जो डबल स्टोरीज टाइप की थी. बधियाचुआ से ही एक सीमेंटेड कैनाल टाइप सुरंग निकली हुई थी. ये सुरंग पहाड़ी के बीच में थी और गांव के पास स्थित तालाब तक पहुंचती थी. लेकिन अब वो सुरंग खत्म हो चुकी है.

सरगुजा रियासत के महाराज टी एस सिंहदेव (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रीगढ़ का किला क्यों बना खंडहर ?

सरगुजा रियासत के महाराज टी एस सिंहदेव ने भी श्रीगढ़ के किले के बारे में ईटीवी भारत से बात की. टीएस सिंहदेव कहते हैं कि भारत सरकार के साथ जब संपत्ति बंटवारे को लेकर संधि हुई तो एक इंवेटरी बनी. इस सूची में दादा हजूर ने जयनगर, प्रतापपुर, पैलेस, कोठीघर, बंडा बहरा की जमीन के साथ ही अन्य जमीन और संपत्तियां रखी लेकिन श्रीगढ़ का किला अपनी संपत्ति में नहीं रखा, या तो उसको उतनी महत्ता नहीं दी. सिंहदेव कहते हैं कि श्रीगढ़ का किला सरगुजा रियासत की संपत्ति में नहीं है. इस वजह से उसका संरक्षण नहीं हो पाया.

किले के पास स्थित सुरंग का जिक्र टीएस सिंहदेव ने भी किया. उन्होंने कहा कि बचपन में उन्होंने सुना था कि पैलेस के पास स्थित कुआं से श्रीगढ़ किले तक जाने के लिए सुरंग थी लेकिन ठोस रूप में कभी उसे देखा नहीं था. श्रीगढ़ के किला की बनावट भी पैलेस की तरह ही बना है. मोटी दीवारें, कमरे गर्मी के दिनों में ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म रहे इस तरह से बनाई गई थी. बहुत बड़ा आकार नहीं था. सिंहदेव कहते हैं कि जयनगर से शिफ्ट होने के बाद अस्थायी रूप से रहने के लिए या फिर शिकारगाह के रूप में एक हंटिंग लॉज के रूप में बनाकर रखा गया होगा, क्योंकि वहां घने जंगल थे. शेर, चीता, तेंदुआ, सांभर, चीतल जंगल में रहते थे, जिनका शिकार किया जाता था.

सिंहदेव कहते हैं कि श्रीगढ़ के किले को विरासत के रूप में संजोकर रखने के लिए आजादी के बाद से ही उस पर ध्यान देना चाहिए था. लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से सरकार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया.

श्रीगढ़ का किला संरक्षित करने की मांग

वहीं सरगुजा विरासत के जानकार प्रोफेसर बीके वर्मा ने भी श्रीगढ़ के किला को संरक्षण करने की दिशा में ध्यान देने की जरूरत बताया. वे कहते हैं कि इस किले का ऐतिहासिक परीक्षण होना चाहिए और इसका एक अन्वेषण होना चाहिए.बीके वर्मा कहते हैं कि जिस तरह मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाओं को संरक्षित किया गया है उसी तरह श्रीगढ़ के किले पर भी शोध कर संरक्षण करना चाहिए. उसको संरक्षित करने का और उसको एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में डेवलप करने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

विश्व धरोहर दिवस: भोरमदेव मंदिर एक ऐतिहासिक विरासत, आखिरी जंगल के बीच बना यह मंदिर क्यों हुआ प्रसिद्ध
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विफल, सरोज पांडेय का दुर्ग में धरना
बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा

TAGGED:

विश्व धरोहर दिवस
SHRIGARH FORT
MAHAMAYA HILLS OF SURGUJA
श्रीगढ़ का किला
WORLD HERITAGE DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.