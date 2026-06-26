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केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजा श्री सिद्धबाबा मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब

केदारनाथ धाम की तर्ज पर सजा श्री सिद्धबाबा मंदिर ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

प्राण प्रतिष्ठा में जुटी भीड़ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है.पहले दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं.स्थानीय भक्तों के साथ-साथ आसपास के जिलों और दूर-दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सिद्धबाबा मंदिर में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो गया. केदारनाथ धाम की तर्ज पर पुनर्निर्मित किए गए इस भव्य मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों, वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजन कार्यक्रमों के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई.

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान विद्वान पंडितों और साधु-संतों की उपस्थिति में वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं. मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है- विकास श्रीवास्तव, मंदिर समिति

उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

दूसरे राज्यों से भी आते हैं श्रद्धालु



श्री सिद्धबाबा मंदिर की प्रसिद्धि केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं.भक्तों का मानना है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के दरबार में मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही कारण है कि पूरे वर्ष यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है.प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल बना हुआ है.

केदारनाथ धाम की तर्ज पर बना मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

100 साल से भी पुराना है मंदिर

करीब 100 वर्ष से अधिक पुराने इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व माना जाता है. वर्षों से यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है.मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य लगभग छह वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो अब पूर्ण हो चुका है. पुनर्निर्माण के बाद मंदिर को भव्य और आकर्षक स्वरूप दिया गया है, जिससे इसकी सुंदरता और धार्मिक महत्व और बढ़ गया है.

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