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श्री सांवलियाजी मेला 21 से, चांदी के रथ में बिराजेंगे ठाकुरजी, बी प्राक और शैलेश लोढ़ा देंगे प्रस्तुति

भगवान के बाल विग्रह को चांदी के रथ में विराजमान किया जाएगा. रथ को श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे.

Board officials and Chairman sharing information about fair
मेले की जानकारी देते बोर्ड पदाधिकारी एवं अध्यक्ष (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 4:29 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के मंडफिया में स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी में जलझूलनी एकादशी का तीन दिवसीय मेला 21 से 23 सितंबर तक होगा. मेले के आयोजन को लेकर श्री सांवलिया मंदिर मंडल की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जलझूलनी एकादशी पर ठाकुरजी को चांदी रजत रथ में बिराजमान कर भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. इस बार प्रसिद्ध बॉलीवुड प्लेबेक सिंगर बी प्राक की भजन संध्या और कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि एवं कलाकार शैलेश लोढ़ा की प्रस्तुति प्रमुख आकर्षण होंगे. धार्मिक आयोजन के साथ मेले में कवि सम्मेलन, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे.

मंदिर से दूर होगी पार्किंग की व्यवस्था: श्री सांवलिया मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने बताया कि तीन दिवसीय मेले में लाखों लोगों के आने की संभावना है. ऐसे में हर वर्ष की भांति पार्किंग की व्यवस्था दूर रहेगी. अलग-अलग रास्तों पर पार्किंग रहेगी. यहां से मंदिर के पास तक आने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है. इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी अलग से व्यवस्था हैं. तीन दिवसीय आयोजन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. आने वाले कलाकार भी तय कर दिए हैं.

मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर... (ETV Bharat Chittorgarh)

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इधर, श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने बताया कि 21 सितंबर को होने कवि सम्मेलन में देश के कई जाने माने कवि अपनी प्रस्तुतियां देंगे. वहीं 22 सितम्बर की रात बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक बी प्राक की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होगी. वहीं दो अन्य मंच पर भी प्रस्तुतियां होंगी. मेले के आयोजन में कुल खर्च करीब 2 से 2.50 करोड़ रुपए होने की बात कही. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बजट की पूरी जानकारी नहीं थी.

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विशाल शोभायात्रा के साथ मेले का आगाज: मंदिर मंडल अध्यक्ष ने बताया कि तीन दिवसीय मेले के प्रथम दिन सोमवार, 21 सितम्बर को दोपहर 2 बजे श्री सांवलियाजी मंदिर परिसर से शोभायात्रा शुरू होगी. शोभायात्रा के समापन पर रात्रि में 8 बजे भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम है. मीरा रंगमंच, मेला ग्राउंड पर रात्रि 9 बजे नितीन बागवान एवं कृतिका मालविया की भजन संध्या होगी. वहीं गोवर्धन रंगमंच, मेला ग्राउंड पर रात्रि 9 बजे नेहा-शिल्पी सोनी एवं सनी अलबेला द्वारा भजन, सांस्कृतिक, कॉमेडी एवं नृत्य प्रस्तुति होगी.

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कवि सम्मेलन बनेगा आकर्षण: मेले में 21 सितम्बर की रात्रि 9 बजे उप जिला चिकित्सालय के पास रंगमंच पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन होगा. इसमें कवि शैलेश लोढ़ा, संजय झाला, भुवन मोहिनी, दीपक पारीक, शंभू शिखर, राम भदावर, मोनिका हटिला, लक्ष्मण नेपाली, लक्की जारोली, हीरामनी वैष्णव, चेतन चर्चित, शशिकांत यादव एवं जानी अपनी प्रस्तुतियां देंगे. मीडिया से बातचीत के दौरान श्री सांवलिया मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी प्रथम राजेंद्रसिंह, प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय एवं नायब तहसीलदार राहुल धाकड़, मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी मौजूद रहे.

चांदी का रथ को खींचेंगे श्रद्धालु: मेले का मुख्य धार्मिक आयोजन मंगलवार, 22 सितम्बर को जलझूलनी एकादशी के पावन अवसर पर होगा. इस दिन दोपहर 12 बजे श्री सांवलियाजी मंदिर परिसर से सांवलिया सरोवर तक विशाल रथयात्रा निकाली जाएगी. भगवान के बाल विग्रह को चांदी के रथ में विराजमान करवाया जाएगा. इस रथ को बाद में श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे. वहीं मण्डफिया बाईपास स्टेज, उप जिला चिकित्सालय के पास रात्रि 9 बजे बी प्राक की भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. गोवर्धन रंगमंच, मेला ग्राउंड पर रात्रि 9 बजे सवाई भाट की प्रस्तुति होगी. मेले के अंतिम दिन बुधवार, 23 सितम्बर को रात्रि 9 बजे मीरा रंगमंच पर छोटू सिंह रावणा की प्रस्तुति होगी.

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