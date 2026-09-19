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श्री सांवलियाजी मेला 21 से, चांदी के रथ में बिराजेंगे ठाकुरजी, बी प्राक और शैलेश लोढ़ा देंगे प्रस्तुति

मेले की जानकारी देते बोर्ड पदाधिकारी एवं अध्यक्ष ( ETV Bharat Chittorgarh )