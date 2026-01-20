ETV Bharat / state

17 साल बाद भी इंसाफ नहीं! श्री रेणुका जी बांध के नाम पर विस्थापित 300 परिवारों का फिर छलका दर्द

श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने बताया कि रेणुका जी बांध निर्माण के कारण लगभग 300 परिवार सीधे तौर पर विस्थापन की श्रेणी में आते हैं. इनमें से कई परिवार अपनी स्वेच्छा से एचपीपीसीएल की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना 5.2 के तहत अन्य स्थान पर घर बनाना चाहते हैं, जिसमें अधिकतम 28.5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है. हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण परियोजना क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण 150 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र का एक मंजिला मकान बनाना अधिकांश परिवारों के लिए व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि समतल भूमि की भारी कमी है और पहाड़ काटकर जमीन तैयार करने में अत्यधिक खर्च आता है, जो दी जा रही ग्रांट से कहीं ज्यादा है.

सिरमौर: बहुउद्देशीय श्री रेणुका जी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले सैकड़ों परिवारों का दर्द एक बार फिर उमड़ा है. विस्थापितों ने फिर अपना दुख जिला सिरमौर प्रशासन के सामने रखा है. श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा को ज्ञापन सौंप आरोप लगाया कि पिछले 17 सालों से विस्थापित परिवार पुनर्वास, पुनर्स्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया. समिति का कहना है कि राष्ट्रहित के नाम पर उनकी पुश्तैनी जमीनें अधिग्रहित कर ली गईं, लेकिन बदले में विस्थापित परिवार आज भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे है. श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने अब दो-टूक शब्दों में कहा कि अब विस्थापित और नहीं सहेंगे. इससे पहले समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की.

बहुमंजिला मकानों को लेकर नीति में संशोधन की मांग

समिति द्वारा ज्ञापन में मांग की गई कि अगर कोई विस्थापित परिवार मजबूरी में बहुमंजिला मकान बनाता है, तो उसकी प्रत्येक मंजिल के आधार क्षेत्र को जोड़ते हुए कुल 150 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र माना जाए. श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि अगर कोई परिवार 80 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र पर पहली मंजिल और 70 वर्ग मीटर पर दूसरी मंजिल बनाता है, तो 80+70 को 150 वर्ग मीटर मानकर उसे पूरा लाभ दिया जाए. इसी प्रकार अगर कोई परिवार 50 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र पर तीन मंजिला मकान बनाता है, तो 50×3 को 150 वर्ग मीटर के समकक्ष मानते हुए उसे पूरी 28.5 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाए.

ग्रांट और प्लॉट राशि वर्तमान दरों से बहुत कम

वहीं, श्री रेणुका जी बांध परियोजना के विस्थापितों ने ज्ञापन में यह भी मुद्दा उठाया कि गृह विहीन परिवारों को दी जाने वाली 27 लाख रुपए की हाउसलेस ग्रांट साल 2008 के मूल्यांकन पर आधारित है, जो वर्तमान समय में बहुत कम है. इसे पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट के अनुसार पुनः आंकलित कर बिना किसी शर्त के तुरंत जारी किया जाए. इसके साथ ही 250 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए दी जा रही 1.50 लाख रुपए की राशि को भी बाजार मूल्य के अनुरूप बढ़ाने की मांग की गई.

"भूमिहीन परिवारों की सूची प्रक्रिया सालों से लंबित है. कई परिवारों को अब तक भूमिहीन घोषित ही नहीं किया गया. वहीं एचपीपीसीएल द्वारा चार स्थानों पर भूमिहीन परिवारों के लिए खरीदी गई भूमि को कृषि विभाग ने अनुपयुक्त घोषित किया है, जिससे विस्थापित उस भूमि पर अपना गुजर-बसर नहीं कर सकते. समिति ने मांग की कि ऐसी भूमि को निरस्त कर कृषि विभाग से प्रमाणित उपजाऊ भूमि अन्य स्थान पर उपलब्ध कराई जाए." - योगेश ठाकुर, प्रेस सचिव,श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति

रेणुका जी बांध विस्थापितों की प्रमुख मांगें

विस्थापित संघर्ष समिति ने मांग की है कि एलएओ के अवार्ड के आधार पर सभी गृह विहीन परिवारों की सूची शीघ्र जारी की जाए और लंबे समय से बीओडी में लंबित सूचियों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए.

गृह विहीन परिवारों को मिलने वाली 27 लाख रुपए की ग्रांट को वर्तमान पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट के अनुसार पुनः निर्धारित कर बिना शर्त जारी किया जाए.

250 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए दी जा रही 1.50 लाख रुपए की राशि को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार बढ़ाया जाए.

समिति ने भूमिहीन परिवारों की सूची प्रक्रिया अविलंब शुरू करने, एचपीपीसीएल द्वारा खरीदी गई अनुपयुक्त भूमि को रद्द करने, कृषि योग्य भूमि का पुनः आवंटन करने और विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई.

साथ ही सभी विस्थापितों को यह स्पष्ट जानकारी देने की मांग की गई कि उनकी भूमि, पेड़-पौधों और मकानों का मूल्य किस दर से लिया गया.

परियोजना क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि की दोबारा डिमार्केशन कर यह बताया जाए कि किस परिवार की कितनी भूमि अधिग्रहित हुई और कितनी शेष बची है.