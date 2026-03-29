गोगामेड़ी हत्याकांड : हत्यारों को फांसी की मांग, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद देशभर में राजपूत समाज के साथ सर्व समाज में जन आक्रोश देखा गया था...
Published : March 29, 2026 at 6:40 PM IST
जयपुर: सुखदेव सिंह गोगामेड़ी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनाक के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. गोगामेड़ी के साथ नवीन सिंह और प्राइवेट सुरक्षा कर्मी अजीत सिंह की भी हत्या हुई थी. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है. रविवार को जयपुर में करणी सेना ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया. वहीं, एनआईए से निष्पक्ष जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश जताया गया.
अजीत सिंह की पत्नी रेनू कंवर ने बताया कि करीब ढ़ाई साल हो गए, लेकिन अभी तक हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई है. हमारी मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए. सरकार ने हमारी जो मांगें मान ली थी, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सरकार ने जो भी कहा था, सरकारी नौकरी, सुरक्षा और अन्य मांगें पूरी की जाए.
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह डाबला ने बताया कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों को लेकर मुकर रही है. सरकार को हमने पहले भी चेताया था. हमारी प्रमुख मांगें हैं कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की पत्नी की सुरक्षा बढ़ाई जाए. सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ अजीत सिंह की भी हत्या हुई थी.
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अजीत सिंह जी की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए. सरकार ने जो मुआवजा बोला था, वह भी दिया जाए. सरकार ने एसआईटी टीम गठन का भी आश्वासन दिया था. पंजाब के डीजीपी ने राजस्थान सरकार को लिखित में दिया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था. गोगामेड़ी को सुरक्षा नहीं दी गई थी. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विद्याधर नगर स्टेडियम में बैठे रहेंगे. मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे.
यह हैं प्रमुख मांगें :
- एसआईटी टीम का गठन हो.
- सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत की सुरक्षा बढ़ाई जाए.
- चैन सिंह को वापस सुरक्षा प्रदान की जाए.
- अजीत सिंह की पत्नी को सुरक्षा प्रदान की जाए.
- अजीत सिंह की पत्नी को फर्स्ट ग्रेड टीचर की सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए.
- प्रदेश अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान की जाए.
यहा है पूरा मामला : दिसंबर 2023 में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दो शूटर्स ने श्याम नगर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी. बदमाशों ने दिनदहाड़े घर में घुसकर फायरिंग कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. गोगामेड़ी के साथ दूसरे युवक नवीन सिंह की भी गोली लगने से मौत हो गई थी. वहीं, गोगामेड़ी के प्राइवेट सुरक्षा कर्मी अजीज सिंह भी गंभीर घायल हुए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी. जांच में सामने आया था कि हत्याकांड के षड्यंत्र में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ समेत अन्य लोग शामिल थे. पुलिस ने शूटरों समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
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