राजा दशरथ के घर 'जनक' बनकर पहुंचेंगे छिंदवाड़ा सांसद, तीन दिन चलेगी रामलीला

अब श्री रामलीला मंडल द्वारा भगवान श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा. जिसमें छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू राजा जनक के किरदार में नजर आएंगे. छिंदवाड़ा में हुए रामलीला के मंच पर भी सांसद एक बार राजा जनक की भूमिका निभा चुके हैं.

श्री रामलीला मंडल की तरफ से 1889 में छिंदवाड़ा के छोटी बाजार इलाके में रामलीला का मंचन शुरू किया गया था. बदलते दौर के साथ रामलीला मंडल खुद को अपडेट करता गया. कोरोना काल के दौरान भी रामलीला का मंचन जारी रहा. दशहरा पर रामलीला के श्री राम द्वारा ही दशहरा मैदान में रावण का दहन किया जाता है.

अयोध्या में होगी रामलीला, सांसद बनेंगे जनक

नगर निगम करेगा लाइव प्रसारण

छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने कहा, "137 सालों से छिंदवाड़ा में हो रही रामलीला को मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला कहा जाता है. कि छिंदवाड़ा के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा जब छिंदवाड़ा की मंडली अयोध्या में रामलीला का मंचन करेगी. इसका लाइव प्रसारण नगर निगम द्वारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स और श्री राम मंदिर के सामने किया जाएगा."

अयोध्या में निकलेगी शोभायात्रा, संकल्प होगा पूरा

श्री रामलीला मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया "तीन दिन तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलीला का मंचन किया जाएगा. हमने संकल्प लिया था कि अयोध्या की भूमि पर भी मंचन करेंगे. अब वह संकल्प पूरा होने जा रहा है. इसमें छिंदवाड़ा से पहुंचने वाली टीम पहले शोभायात्रा निकालेगी और फिर मंचन करेगी. सांसद बंटी विवेक साहू ने अयोध्या तक पहुंचाने के लिए दो बसों की घोषणा की है. वह खुद राजा जनक की भूमिका निभाएंगे."

लालटेन की रोशनी में शुरू हुई रामलीला, अब 3D टेक्नोलॉजी का हो रहा उपयोग

श्री रामलीला मंडल के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक सतीश दुबे लाला ने बताया कि उनके बुजुर्गों ने सन 1889 में श्री रामलीला की शुरुआत की थी. छिंदवाड़ा की छोटी बाजार में उस दौरान बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लालटेन की रोशनी में पारंपरिक मिट्टी के रंग और घरेलू पोशाकों से इसकी शुरुआत की गई. समय बदलता गया और तकनीक में बदलाव आने के साथ ही रामलीला मंडल ने भी खुद में बदलाव किया. अब रामलीला मंडल में 3D तकनीक का उपयोग होता है.

कई ऐसे सीन होते हैं जिन्हें 3D तकनीक के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाना पड़ता है. डिजिटल मीडिया के इस दौर में रामलीला के मंच तक लोगों को लाना भी एक चुनौती होती है. छिंदवाड़ा के लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हर दिन रामलीला देखने हजारों की संख्या में पहुंचते हैं.