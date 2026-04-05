श्री रामलला को हर रोज लग रहा लस्सी और जूस का बाल भोग
श्री रामलला की सेवा बालक के रूप में राजकुमार की तरह की जाती है. बाल भोग में दही, फल, जूस, लस्सी भी अर्पित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 8:09 PM IST
अयोध्या: मौसम के मिजाज के बदलते ही राम मंदिर में विराजमान पांच वर्षीय रामलला के राग-भोग में बदलाव कर दिया गया है. मंदिर श्री रामलला की सेवा बालक के रूप में राजकुमार की तरह की जाती है. जहां प्रत्येक दिन अब बाल भोग में दही, फल, जूस, लस्सी भी अर्पित की जा रही है. गोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं.
रामलला के एक पुजारी ने बताया कि पूर्णिमा के बाद से दीपों के बजाय रामलला की फूलों से आरती की जा रही है ताकि उन्हें आंच नहीं लगे. इसके पूर्व रामलला को खीर, पूड़ी, रबड़ी, पेड़ा आदि का भोग अर्पित किया जाता था.
राम मंदिर में रामलला बालक रूप में विराजमान है. जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही उनकी सेवा, भोग, आरती, पूजा सजीव रूप में की जाती है। इनकी सेवा में 24 पुजारियों की नियुक्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया गया है.
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मौसम के अनुसार पहले से ही तय किया जाता हैं. वर्तमान समय में जिस तरह का मौसम होता है उसी प्रकार से 56 भोग व अन्य व्यंजन अर्पित किए जाते हैं.
बच्चों ने भरत नाट्यम से प्रभु के जीवन प्रसंगों को उकेरा
राम मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में तीन से पन्द्रह वर्ष के 25 बच्चों ने संचालिका सोनिका श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रभु श्रीराम के जीवन पर आधारित प्रसंगों का भरत नाट्यम के माध्यम से बड़ा ही मनोहारी दृश्य उकेरा. चेहरे के हाव भाव, आंखों की चितवन और पूरे शरीर के सधे संचलन से इन नन्हे मुन्नों ने अभिव्यक्ति का ऐसा हृदयस्पर्शी समूह चित्र प्रस्तुत किया। सभी बच्चे शिवा डांस इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के रहने वाले है.