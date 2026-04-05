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श्री रामलला को हर रोज लग रहा लस्सी और जूस का बाल भोग

श्री रामलला को हर रोज लग रहा लस्सी व जूस का बाल भोग. ( ETV BHARAT )

अयोध्या: मौसम के मिजाज के बदलते ही राम मंदिर में विराजमान पांच वर्षीय रामलला के राग-भोग में बदलाव कर दिया गया है. मंदिर श्री रामलला की सेवा बालक के रूप में राजकुमार की तरह की जाती है. जहां प्रत्येक दिन अब बाल भोग में दही, फल, जूस, लस्सी भी अर्पित की जा रही है. गोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं. रामलला के एक पुजारी ने बताया कि पूर्णिमा के बाद से दीपों के बजाय रामलला की फूलों से आरती की जा रही है ताकि उन्हें आंच नहीं लगे. इसके पूर्व रामलला को खीर, पूड़ी, रबड़ी, पेड़ा आदि का भोग अर्पित किया जाता था. राम मंदिर में रामलला बालक रूप में विराजमान है. जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही उनकी सेवा, भोग, आरती, पूजा सजीव रूप में की जाती है। इनकी सेवा में 24 पुजारियों की नियुक्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया गया है.