श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना, 850 यात्रियों से भरी ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी
श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन बिलासपुर से रवाना की गई. इस स्पेशल ट्रेन में 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 6:50 PM IST
बिलासपुर : श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए.आस्था स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर संभाग के करीबन 850 श्रद्धालुओं ने यात्रा शुरू की.
850 श्रद्धालु ट्रेन से हुए रवाना
बिलासपुर रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई. इस दौरान बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का सम्मान है जिसके माध्यम से हर वर्ग को प्रभु श्रीराम के दर्शन का मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच का परिणाम है.
श्रवण कुमार की तरह देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता को रामलला के दर्शन करा रहे हैं. रेलवे स्टेशन पर गाजे-बाजे, पारंपरिक नृत्य,तिलक, फूल-मालाओं और पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया. अयोध्या धाम के साथ-साथ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे- सुशांत शुक्ला, विधायक
आपको बता दें कि इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के करीब 225 श्रद्धालु शामिल हैं. श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या आने-जाने, ठहरने, मंदिर दर्शन, नाश्ता एवं भोजन की पूरी तरह व्यवस्था की गई है. साथ ही यात्रा के दौरान टूर एस्कॉर्ट,सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहेगा.
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