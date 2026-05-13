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श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना, 850 यात्रियों से भरी ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी

श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए.आस्था स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर संभाग के करीबन 850 श्रद्धालुओं ने यात्रा शुरू की.

850 श्रद्धालु ट्रेन से हुए रवाना

बिलासपुर रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई. इस दौरान बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का सम्मान है जिसके माध्यम से हर वर्ग को प्रभु श्रीराम के दर्शन का मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच का परिणाम है.