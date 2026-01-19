कभी लाखों का मेला, आज सन्नाटा! अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा श्री रामदेव पशु मेला
देशभर में नागौरी बैलों की शान रहा पशु मेले में अब सन्नाटा पसरा है. यहां पशुओं और व्यापारियों की आवक कम हो गई है.
Published : January 19, 2026 at 7:41 PM IST
नागौर: अपनी विशिष्ट पहचान और मजबूत कद-काठी वाले नागौरी बैलों के लिए कभी पूरे देश में प्रसिद्ध रहा श्री रामदेव पशु मेला अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझता नजर आ रहा है. यह मेला माघ शुक्ल प्रतिपदा पर शुरू होता है. अब इस ऐतिहासिक मेले में पहले जैसी रौनक नहीं है. मेले के पहले दिन सामने आए आंकड़े पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए चिंताजनक साबित हुए हैं.
मेले में कभी लाखों की संख्या में पशु और देश-प्रदेश से व्यापारी पहुंचते थे, वहां इस बार शुरुआती दिन महज चार सौ पशु ही नजर आए. इनमें भी ऊंटों की संख्या अधिक रही, जबकि नागौरी बैलों को लेकर आने वाले पशुपालकों की उपस्थिति बेहद कम रही. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि नागौरी बैलों का यह पारंपरिक बाजार लगातार सिमटता जा रहा है. मेले के उद्घाटन दिवस पर व्यापारियों की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति सबसे बड़ा झटका साबित हुई. वर्षों के इतिहास में यह संभवतः पहली बार हुआ है जब पहले दिन एक भी बड़ा खरीदार नागौर नहीं पहुंचा. इसका सीधा असर मेले की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है. पशुपालन विभाग द्वारा व्यापारियों के लिए निर्धारित दुकानों और भूखंडों में से अधिकांश खाली पड़े हैं.
पढ़ें: पुष्कर मेले में छोटे नस्ल के घोड़ों का जलवा, मेले में आए लोगों को लुभा रहे 21-31 इंच के घोड़े
असुरक्षा की भावना: विभाग की ओर से करीब डेढ़ सौ दुकानों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक तिहाई भी भर नहीं सकीं. व्यापारियों की कमी के पीछे असुरक्षा की भावना सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है. पशुपालकों और व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों से आने वाले खरीदारों के साथ रास्तों में हुई घटनाओं ने भय का माहौल बना दिया है. कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद ट्रकों को रोके जाने, पशुओं को जब्त करने और मारपीट जैसी घटनाओं ने व्यापारियों का भरोसा तोड़ दिया है. स्थानीय पशुपालकों का मानना है कि प्रशासन द्वारा सुरक्षित परिवहन और संरक्षण के दावे केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं. यदि जल्द ही ठोस सुरक्षा व्यवस्था और भरोसेमंद नीति नहीं बनाई गई, तो नागौर की यह सदियों पुरानी और विश्वविख्यात पशु व्यापार परंपरा इतिहास बनकर रह जाएगी.