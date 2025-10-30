ग्यारस पर रौशन होगा मध्य प्रदेश, 3.51 लाख दीपों से श्रीराम वनगमन पथ पर मनेगी दिवाली
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार मनाएगी ग्यारस पर दिवाली. श्रीराम वनगमन पथ पर दिखेगा अलौकिक नजारा, 9 पवित्र स्थान दीपों की रोशनी से होंगे जगमग
भोपाल : देव उठनी ग्यारस (देव प्रबोधिनी एकादशी) मध्यप्रदश में धूमधाम से मनाई जाएगी. श्रीराम वनगमन पथ इस पर्व पर 3 लाख 51 हजार दीपों से रोशन होने जा रहा है. राज्य सरकार 1 नवंबर को ग्यारस दीपोत्सव पर्व मनाने जा रही है. इस मौके पर राम वन गमन पथ के 9 पवित्र स्थानों पर 3 लाख 51 हजार 111 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे और भगवान श्री राम, माता सीता, मां नर्मदा और मंदाकिनी की आराधना की जाएगी.
श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास के सीईओर एनपी नामदेव ने बताया, '' दीप प्रज्वलन के साथ ही भक्ति संगीत सहित कई तरह का कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.''
कहां-कहां दीप जलाए जाएंगे?
सीईओ एनपी नामदेव ने बताया कि न्यास द्वारा चित्रकूट राघव प्रयाग घाट-पंचवटी घाट, अमरकंटक के रामघाट, मैहर की आल्हा तलैया, नर्मदापुर के सेठानी घाट, कटनी के कटायेघाट तालाब, पन्ना के धरम सागर तालाब, उमरिया के प्राचीन सगरा मंदिरा में दीप जलाए जाएंगे. शहडोल के सीतामढ़ी में 5 नवंबर को आयोजन किया जाएगा.
कहां जलाए जाएंगे कितने दीप?
- अमरकंटक के रामघाट पर नर्मदा के तट पर 51 हजार दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इसके बाद 7 पुजारियों द्वारा मां नर्मदा की महाआरती भी होगी.
- चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट पर 1 लाख 11 हजार 111 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. इसके बाद घाट पर 11 पंडितों द्वारा मां मंदाकिनी की महाआरती की जाएगी.
- चित्रकूट के पंचवटी घाट पर 21 हजार दीपों के साथ मंदाकिनी नदी की महाआरती की जाएगी.
- मैहर में आल्हा तलैया घाट पर 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगें, साथ ही महाआरती भी जाएगी.
- नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर 51000 दीपों को प्रज्ज्वलित किया जाएगा. इसके बाद 7 पंडितों द्वारा नर्मदा की महाआरती की जाएगी.
- भोपाल के दीप म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार श्रीराम भजनों में अवधी गीतों की प्रस्तुति देंगे.
- कटनी के कटाये घाट पर 15,000 दीप प्रज्वलन और 5 पंडितों द्वारा महाआरती की जाएगी.
- पन्ना के धरम सागर तालाब के तट पर 11 हजार दीप प्रज्वलन के साथ महाआरती की जाएगी.
- उमरिया के प्राचीन सगरा मंदिर प्रांगण में 31,000 दीप अर्पण किए जाएंगे और महाआरती की जाएगी.
- शहडोल के श्रीरामचंद्र पथ गमन स्थल सीतामढ़ी (गंधिया) में 5 नवंबर को 11,000 दीप प्रज्ज्वलन के साथ महाआरती की जाएगी.
2003 से चल रहा श्रीराम पथ गमन पर काम
मध्यप्रदेश में पिछले करीबन 22 सालों से श्रीराम पथ गमन के विकास पर काम चल रहा है, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हो पाया. प्रदेश में साल 2003 में बीजेपी की उमा भारती सरकार आने पर इस पर काम शुरू हुआ था. इसके बाद बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बाद अब प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव की सरकार है, लेकिन अब तक श्रीराम वन गमन पथ को पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सका.
अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद प्रदेश सरकार चित्रकूट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुट गई है. मुख्यमंत्री ने श्रीराम पथ गमन, परिक्रमा पथ को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. अभी तक मध्यप्रदेश के 11 जिलों के 25 स्थानों को राम वन गमन पथ से जोड़ा गया है. यह वह स्थान हैं, जहां वनवास के दौरान भगवान श्रीराम गए थे.