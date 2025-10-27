श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, रामनगरी में 30 अक्टूबर से 14 कोसी और 1 नवंबर से होगी पंचकोसी परिक्रमा
30 अक्टूबर को 14 कोसी और 1 नवंबर को होगी पंचकोसी परिक्रमा, 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 5:53 PM IST
अयोध्या: राम भक्तों को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने सोमवार को मंदिर के सभी कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी है. वहीं, राम की नगरी अयोध्या में कार्तिक मेले की शुरुआत 30 अक्टूबर से होने जा रही है. राम जन्मभूमि परिसर के संपूर्ण निर्माण के बाद पहली बार परिक्रमा मेला होगा. जिसको लेकर बार बीते वर्ष से भी अधिक भीड़ होने की सम्भावना जताई जा रही है.
परकोटा और सप्त मण्डप तैयारः श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से X पर लिखा है 'सभी श्रीरामभक्तों को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मंदिर निर्माण सबंधी सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं. मुख्य मंदिर, परकोटा के 6 मंदिर - भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुके हैं. इन पर ध्वजदण्ड एवं कलश स्थापित हो चुके हैं. इसके अतिरिक्त सप्त मण्डप अर्थात् महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, शबरी एवं ऋषि पत्नी अहल्या मंदिरों का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है. सन्त तुलसीदास मंदिर भी पूर्ण हो चुका है और जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं. जिन कार्यों का सीधा सम्बन्ध दर्शनार्थियों की सुविधा से है अथवा व्यवस्था से है, वे सभी कार्य पूर्णत्व प्राप्त कर चुके हैं.'
सभी श्रीरामभक्तों को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मंदिर निर्माण सबंधी सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं अर्थात- मुख्य मंदिर, परकोटा के ६ मंदिर - भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुके हैं। इन पर ध्वजदण्ड एवं…— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) October 27, 2025
पंचवटी और चारदीवारी कार्य का निर्माण जारीः ट्रस्ट ने बताया कि मानचित्र अनुसार सड़कें एवं फ्लोरिंग पर पत्थर लगाने कार्य L&T द्वारा तथा भूमि सौन्दर्य, हरियाली और लैंड स्केपिंग कार्य सहित 10 एकड़ में पंचवटी निर्माण GMR द्वारा तीव्र गति से किए जा रहे हैं. वही कार्य अभी चल रहे हैं, जिनका सम्बन्ध जनता से नहीं है. जैसे 3.5 किलोमीटर लम्बी चारदीवारी, ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह, सभागार इत्यादि.
अपने नव्य, भव्य और दिव्य स्वरूप में प्रकटा श्री राम जन्मभूमि मंदिर— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) October 26, 2025
Shri Ram Janmabhoomi Mandir manifested in its new, grand, and divine form. pic.twitter.com/OL8tEzWM01
पहली बार राम मंदिर की परिक्रमा करेंगे श्रद्धालुः वहीं, अयोध्या में पहली बार श्री राम जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर की भी परिक्रमा श्रद्धालु करेंगे. जिसमें 5000 अन्य मंदिर भी शामिल है. जिसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है. हिन्दू तिथि के मुताबिक अक्षय नवमी को 14 कोसी परिक्रमा होंगी. जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को सुबह 4.51 मिनट से प्रारंभ होगा और 31 अक्टूबर को सुबह 4.40 मिनट पर समाप्त होगा. पंचकोसी परिक्रमा एकादशी 1 नवंबर को सुबह 4:02 से प्रारम्भ हो रहा है और 2 नवंबर को सुबह 3:57 पर समाप्त होगा. अंतिम दिन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान होगा.
श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में प्रथम तल की नयनाभिराम छवियां— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) October 13, 2025
Mesmerizing visuals from the first floor of the Shri Ram Janmabhoomi Mandir. pic.twitter.com/55Wn3CgX6X
14 कोसी परिक्रमा का क्या है महत्वः महंत सत्येंद्र दास वेदांती के मुताबिक अयोध्या में यह परिक्रमा अनादि काल से चलती चली आ रही है. उन्होंने बताया कि इस परिक्रमा के बारे में धार्मिक ग्रंथो में भी जिक्र किया गया है. 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या के 42 किलोमीटर की परिक्षेत्र में किया जाता है. अक्षय नवमी तिथि सरयु नदी में स्नान कर लाखों श्रद्धालुओं ने अपना परिक्रमा प्रारंभ करते हैं. ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अक्षय नवमी पर भगवान श्री राम की नगरी की परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और कभी भी अपने दुश्मनों से पराजय नहीं होती है. इसी मान्यता के साथ देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं.
पंचकोसी परिक्रम से जन्म-मरण से मुक्तिः कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उथानी एकादशी भी कहा जाता है. इस दिन 5 कोस की परिक्रमा की जाती है. जिसका धार्मिक महत्व माना जाता है कि पंच भौतिक चीजों से शरीर बना है. 5 कोस की परिक्रमा करने से सभी तरीके के कष्ट का निवारण होता है. राम नगरी में 5 कोस की परिक्रमा करने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है. 5 कोस की परिक्रमा में भगवान राम मंदिर समेत जितने भी अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में मठ मंदिर हैं, उन सब की परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त होता है.
इसे भी पढ़ें- अयोध्या से बड़ी खबर; 25 नवंबर को नहीं हो सकेंगे रामलला के दर्शन, जानिए वजह