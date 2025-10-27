ETV Bharat / state

श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, रामनगरी में 30 अक्टूबर से 14 कोसी और 1 नवंबर से होगी पंचकोसी परिक्रमा

राम मंदिर के अंदर की तस्वीर. ( Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra )

अयोध्या: राम भक्तों को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने सोमवार को मंदिर के सभी कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी है. वहीं, राम की नगरी अयोध्या में कार्तिक मेले की शुरुआत 30 अक्टूबर से होने जा रही है. राम जन्मभूमि परिसर के संपूर्ण निर्माण के बाद पहली बार परिक्रमा मेला होगा. जिसको लेकर बार बीते वर्ष से भी अधिक भीड़ होने की सम्भावना जताई जा रही है. परकोटा और सप्त मण्डप तैयारः श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से X पर लिखा है 'सभी श्रीरामभक्तों को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मंदिर निर्माण सबंधी सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं. मुख्य मंदिर, परकोटा के 6 मंदिर - भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुके हैं. इन पर ध्वजदण्ड एवं कलश स्थापित हो चुके हैं. इसके अतिरिक्त सप्त मण्डप अर्थात् महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, शबरी एवं ऋषि पत्नी अहल्या मंदिरों का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है. सन्त तुलसीदास मंदिर भी पूर्ण हो चुका है और जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं. जिन कार्यों का सीधा सम्बन्ध दर्शनार्थियों की सुविधा से है अथवा व्यवस्था से है, वे सभी कार्य पूर्णत्व प्राप्त कर चुके हैं.' पंचवटी और चारदीवारी कार्य का निर्माण जारीः ट्रस्ट ने बताया कि मानचित्र अनुसार सड़कें एवं फ्लोरिंग पर पत्थर लगाने कार्य L&T द्वारा तथा भूमि सौन्दर्य, हरियाली और लैंड स्केपिंग कार्य सहित 10 एकड़ में पंचवटी निर्माण GMR द्वारा तीव्र गति से किए जा रहे हैं. वही कार्य अभी चल रहे हैं, जिनका सम्बन्ध जनता से नहीं है. जैसे 3.5 किलोमीटर लम्बी चारदीवारी, ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह, सभागार इत्यादि.