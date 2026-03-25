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रामनवमी 2026: 41 वर्षों की परंपरा, लाखों की भागीदारी और आस्था का संगम

भिलाई: रामनवमी 26 मार्च को है. इस अवसर पर देश के अलग अलग हिस्से में कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भिलाई में भी श्रीराम जन्मोत्सव समिति भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. पिछले 41 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम हो रहा है. अब यह आयोजन मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शुमार हो चुका है.

एक मुट्ठी दान श्रीराम के नाम

इस वर्ष आयोजन की विशेषता यह है कि जिले के 1 लाख से अधिक परिवारों से एक मुट्ठी दान श्रीराम के नाम अभियान के तहत संग्रहित अन्न से महाप्रसाद तैयार किया जाएगा. समिति के युवा अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि 22 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला है.

मनीष पांडे ने बताया कि भिलाईवासियों की आस्था और सहभागिता इस आयोजन को हर वर्ष और भव्य बनाती है. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बाल योगेश्वर राम बालकदास महात्यागी, पाटेश्वर धाम उपस्थित रहेंगे. वहीं छत्तीसगढ़ के शिक्षामंत्री गजेंद्र यादव, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और समिति संरक्षक प्रेमप्रकाश सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे.