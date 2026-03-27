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भिलाई में श्रीरामनवमी पर 41वां भव्य आयोजन, भगवामय हुआ शहर, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था

अतिथि के रूप में उपस्थित कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व समिति के संरक्षक प्रेमप्रकाश पाण्डेय, डॉ. हिमांशु द्विवेदी, भाजयुमो प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

भिलाई: श्रीरामलीला मैदान, पावर हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु भगवा ध्वज और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ पहुंचे. चारों दिशाओं से आए रामभक्तों की भीड़ ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया.

कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्रीराम के तैलचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन से हुई, जिसके बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. विभिन्न प्रखंडों से आई आकर्षक झांकियां और शोभायात्राएं लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं. इसके साथ ही लेजर लाइट शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया.

भिलाई में श्रीरामनवमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

आज पूरा भिलाई और छत्तीसगढ़ भगवामय दिख रहा है. एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम -गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़

महाप्रसाद के लिए उमड़ी भीड़

इस आयोजन की विशेषता जनसहयोग से तैयार किया गया महाप्रसाद रहा, जिसे प्राप्त करने हजारों लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. एक मुट्ठी दान, श्रीराम के नाम अभियान के तहत भिलाई के लगभग एक लाख परिवारों से संग्रहित अन्न से महाप्रसाद तैयार किया गया, जिसने सामाजिक एकता का संदेश दिया.

समाज को जोड़ने का संकल्प

समिति के युवा अध्यक्ष मनीष पांडेय ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जोड़ना और घर-घर में राम नाम का संकल्प जगाना है. चार दशकों से अधिक समय से जारी यह परंपरा आज भी समाज को एकजुट करने का कार्य कर रही है.

हर घर राम के विचार जाए औऱ जरूरत पड़ने पर हर घर से राम निकले- मनीष पांडेय, अध्यक्ष, श्री राम जन्मोत्सव समिति, भिलाई

समिति के संरक्षक प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि 1986 से शुरू हुआ यह आयोजन आज पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है. रामनवमी का ये 41वां वर्ष बड़े धूमधाम से सभी राम भक्तों और श्रीराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में अच्छे से संपन्न होना है. प्रेमप्रकाश पांडेय ने भिलाई और दुर्ग के लोगों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी.