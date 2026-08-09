15 अगस्त से राम मंदिर में मनेगा श्री रामलला उत्सव, निकलेगी पालकी यात्रा, श्रद्धालुओं को पूरे दिन होंगे दर्शन
स्वर्ण जड़ित चांदी के हिंडोले पर झूलेंगे रामलला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 8:30 AM IST
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न हुई. यह बैठक श्री राम बल्लभ कुंज मंदिर में किया गया. लगभग 2 घंटे तक चली बैठक में रामलला के झूलनोत्सव और राम मंदिर के पुजारियों के वेश और रामलला भोग प्रसाद पर अंतिम निर्णय लिया गया.
बैठक में किन बातों पर चर्चा: यह बैठक मुख्य रूप से राम मंदिर में 15 अगस्त से पारंपरिक झूलनोत्सव प्रारंभ करने के लिए रहा. इसी दिन साजबाज के साथ पालकी यात्रा निकाली जाएगी. जो परिसर के उत्तरी द्वार से बाहर निकलकर मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटा और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पर पहुंचेगी. जहां उन्हें लगभग 2 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम सम्पन्न करने के बाद भगवान की पालकी यात्रा वापस गर्भगृह पहुंचेगी. जहां स्वर्ण जड़ित चांदी के हिंडोले पर रामलला झुला झूलेंगे.
रामलला के मंदिर चल रहे उत्सव और भी भव्यता देने के लिए मर्यादा के अनुरूप उत्सव किए जाए, दर्शन सुलभ हो, जिस पर बैठक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. झूलनोत्सव की परंपरा अयोध्या तृतीय से है. इसलिए दिन से रामलला झूले पर विराजमान होंगे. इसके पहले भगवान गर्भगृह से बाहर निकल कर झुला झूलते हैं. यह विचार आया है कि पहले दिन प्राचीन कुबेर टीला पर झुला झूलेंगे. और पूरे दिन झूले पर भक्तों को दर्शन दें. इस पर सभी की सहमति रही.- मिथिलेश नंदनी शरण, सदस्य, धार्मिक न्यास समिति
नियम क्या हैं: बैठक में निर्णय लिया गया है कि सुबह ही श्रृंगार आरती के बाद ही झूले पर विराजमान करा दिया जाएगा और मध्यकाल में भोग लगने तक पर्दा रहेगा. उसके बाद फिर झूले पर दर्शन प्राप्त होगा. परंपरागत जो पकवान हैं. जैसे मालपुवा, पुड़ी खीर का भोग लगाया जाएगा. इस झूलनोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुबह से ही झूले पर विराजमान रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे. सिर्फ दोपहर में कुछ देर के लिए दर्शन बंद होंगे. इसके बाद पुनः शयन काल में झूले पर बैठके रामलला सरकार के दर्शन मिलेंगे.
इस उत्सव में अयोध्या संतों को शामिल होने के लिए एक दिन पहले सूचना देना होगा. वहीं पुजारियों के लिए वेश निर्धारित किया गया है. सभी पुजारी अपने पीले वस्त्र में रहेंगे.- राजकुमार दास, सदस्य, राम वल्लभा कुंज के अधिकारी
बैठक में धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी, महंत दिनेंद्र दास, स्वामी विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य, स्वामी युगपुरुष परमनंद, और जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती, महंत कमल नयन दास वर्चुअल तौर पर शामिल हुए. इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतिम महासचिव कृष्ण मोहन, धार्मिक समिति के सदस्य मिथिलेश नंदिनीशरण महंत रामानंद दास और राजकुमार दास समेत सहयोगी के रूप में वैदिक आचार्य इंद्रदेव मिश्रा भी शामिल रहे.
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