चिरमिरी में श्रीराम कथा महोत्सव का पहला दिन, जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा- अपमानजनक शब्दों से बचें, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल भी पहुंचे
चिरमिरी में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव, संतों की सेवा और वाणी की पवित्रता का संदेश, भक्तिमय हुआ माहौल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 6:40 PM IST
एमसीबी: जिले के चिरमिरी में आयोजित भव्य श्रीराम कथा महोत्सव का सोमवार को पहला दिन रहा. कथा व्यासपीठ से पद्मविभूषित जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जीवन, धर्म और सत्संग से जुड़े गूढ़ विषयों पर प्रवचन देते हुए श्रद्धालुओं को मानवता, सत्य और सदाचार का संदेश दिया. कथा स्थल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.
अपमानजनक शब्दों से बचें- रामभद्राचार्य
अपने प्रवचन के दौरान जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को जीवन में वही सोचना और करना चाहिए जो उसे स्वयं के लिए अच्छा लगे. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए अपमानजनक शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई स्वयं को चोर कहलाना पसंद नहीं करता, तो उसे किसी दूसरे को भी ऐसा कहने का अधिकार नहीं है.
वाणी की पवित्रता और व्यवहार की मर्यादा ही सभ्य समाज की पहचान होती है. आज समाज में कटु वचन, द्वेष और असत्य के कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं. यदि मनुष्य अपने व्यवहार में मधुरता, संयम और सम्मान को स्थान दे, तो समाज में प्रेम और भाईचारा अपने आप स्थापित हो जाएगा.- जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य
संतों की सेवा का महत्व
कथा के दौरान जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने संत सेवा और सत्संग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि संतों की सेवा करने से जीवन के समस्त कष्ट और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि संतों के यहां कभी देर नहीं होती, वहां श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों पर समय आने पर अवश्य कृपा होती है.
उन्होंने कहा कि सत्संग केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला दिव्य माध्यम है. सत्संग से मनुष्य को अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है. उन्होंने पुराणों के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान शंकर ने सत्संग के माध्यम से अनेक दिव्य उपलब्धियां प्राप्त कीं, जबकि माता सती ने सत्संग के महत्व को नहीं समझा, जिसके कारण उन्हें वह फल प्राप्त नहीं हुआ.
शिव और राम का प्रसंग
कथा व्यासपीठ से उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए मन में उत्पन्न होने वाली छटपटाहट ही सच्चे सत्संग का सबसे बड़ा स्वरूप है. उन्होंने भगवान शिव के उस प्रसंग का वर्णन किया जिसमें भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए वे व्याकुल हो उठे थे. उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वही वास्तविक सत्संग का अनुभव कर सकता है.
श्रीराम कथा के प्रथम दिवस कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही. जय श्रीराम के जयघोष और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा. आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कथा सुनते नजर आए.